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الثلاثاء 5 كانون الأول 2023 ساعة 14:01

اليمن يوقع على قانون حظر التطبيع مع العدو الصهيوني

اليمن يوقع على قانون حظر التطبيع مع العدو الصهيوني
وقال المشاط في بيان صحفي أن "الأنظمة المطبعة هي أدوات أصيلة في سياق المشروع الصهيوني وكل أعمالها تصب في خدمته، والقانون سيتيح لليمن التحرك بفاعلية أكبر وبشكل رسمي في مواجهة الكيان الصهيوني ودعم الشعب والمقاومة الفلسطينية".

وشدد المشاط على أن "التوقيع على القانون يأتي في مواجهة سياسة التطبيع السيئة لعدد من الأنظمة في المنطقة"، منوهاً أن "قانون حظر وتجريم الاعتراف بالعدو والتطبيع معه يعبر عن كل أحرار العالم، وليس اليمن فحسب".

وأكد المسؤول في حكومة أنصار الله على أن "موقف اليمن في مساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة لا تراجع عنه ومستمرون في استهداف الكيان الصهيوني بكل الطرق الممكنة حتى يتوقف عدوانه والإبادة الجماعية للأشقاء في غزة".
رقم : 1100490
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