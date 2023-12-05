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الثلاثاء 5 كانون الأول 2023 ساعة 14:22

وفد من القضاء العراقي يصل إلى طهران

وفد من القضاء العراقي يصل إلى طهران
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى العراقي أن "وفداً قضائيا برئاسة رئيس هيئة الاشراف القضائي وصل مساء أمس الى العاصمة الإيرانية طهران لمناقشة جملة من المواضيع المتعلقة ببرنامج عمل التعاون القانوني والقضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب". 

وأضاف ان "الوفد ضم كلاً من المشرف القضائي القاضي رزاق كاطع رسن والمشرف القضائي القاضي عادل خضير عباس والمدعي العام في رئاسة الادعاء العام السيد لطيف حسين".
يذكر ان "هذا الاجتماع هو من نتاج مذكرة التفاهم للتعاون القانوني والقضائي المبرم بين مجلس القضاء الأعلى والسلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
رقم : 1100496
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