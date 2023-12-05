اعتقال 39 فلسطينيا من الضفة بينهم سيدة وعمال من قطاع غزة

وافادت "وكالة الانبائ والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، ان قوات الاحتلال اعتقلت من بيت لحم، 13 مواطنا فلسطينيا عُرف منهم الصحفي أيمن ربايعة (33 عاما) من بلدة العبيدية شرقا، ومحمود جوابرة من بلدة الدوحة غربا، ولؤي شلش من قرية أرطاس جنوبا، والشاب حسن حمدان البدن (22 عاما) أثناء تواجده في برية تقوع بعد الاعتداء عليه بالضرب، كما اعتقلت عشرة عمال من قطاع غزة من مكان سكناهم في قرية واد النيص جنوبا.



ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 11 مواطنا وهم: محمد علي عصافرة، وقصي طه عزات عصافرة، ومعاذ محمد الزهور، وعمر محمد عصافرة من بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، ومحمد إسحق أبو عيشة، وعدي عقيل شحادة قفيشة، وعصام محمد شحادة قفيشة من مدينة الخليل، وعبد الرحمن محمد إسماعيل أبو عرقوب، ومحمود فارس أبو عرقوب، ومحمود صالح أبو عرقوب، وعبد القادر ياسر أبو عرقوب من بلدة دورا.



ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال سعيد مصطفى داود، وعبد الله علي داود من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة، وعبد الله يوسف حسن مناصرة الذي استُشهد شقيقه محمد بعد تفجير باب منزله في مخيم قلنديا شمالا.



ومن نابلس، اعتقلت كلا من: فيصل أبو سرية، ومحمد أبو سرية من مخيم عسكر شرقا، وهيثم مسلم من منطقة المساكن الشعبية شرقا.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من قرية تلفيت جنوب نابلس، الشابين ماهر مسلم، ونور الحج محمد.



ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين وهم: الشاب حسين حسن نخلة (20 عاما) من مخيم الجلزون شمالا، وهناء إبراهيم صالح (37 عاما) من قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، والشاب صالح محمد صالح عبد الكريم (26 عاما) من قرية بدرس غرب رام الله.



ومن جنين، اعتقلت أيمن محمد بركات (50 عاما) من مخيم جنين، والشاب وائل عادل الشلبي من بلدة السيلة الحارثية غربا، والشاب براء ملالحة من بلدة سيلة الظهر جنوبا.