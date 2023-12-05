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الثلاثاء 5 كانون الأول 2023 ساعة 15:13

الغارديان: حماس وضعت خططًا مفصلة لسنوات في عمق المدن المحتلة

الغارديان: حماس وضعت خططًا مفصلة لسنوات في عمق المدن المحتلة
وأشارت الصحيفة إلى أن "الحجم الهائل للمعلومات التي تم الاستيلاء عليها من حماس تكشف فشل الجيش الإسرائيلي في اكتشاف الإشارات".

وأكدت على أن "حماس انخرطت على مدى سنوات في التخطيط ورسم خرائط تفصيلية بمساعدة جواسيس داخل إسرائيل قبل هجوم 7 أكتوبر" زاعمة أن هذا "ما توصل إليه جيش الاحتلال بعد فحص الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والوثائق التي تم الاستيلاء عليها من مقاومين في ساحة المعركة وفي غلاف غزة".

وقالت إن المقاتلين حملوا معهم أدلة إرشادية حول كيفية أخذ أسرى وكتب تفسير العبارات الشائعة من العربية إلى العبرية، وتم تضمين الوثيقة في مخبأ المواد الذي نشرته وحدة الاستخبارات العسكرية العمشات التابعة لجيش الاحتلال يوم الاثنين.

وقال ضابط في جيش الاحتلال وفقا للصحيفة إن "هدف عمشات، الذي أعيد تأسيسها بعد 7 أكتوبر، هو فهم خطط حماس الهجومية والدفاعية، والحصول على معلومات استخباراتية عملياتية وفهم عقيدتها بشكل أفضل بعد أن تفاجأ جيش الاحتلال بعملية العبور الكبير التي نفذتها كتائب القسام.
رقم : 1100523
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