الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 5 كانون الأول 2023 ساعة 16:19

شبكة أنفاق 'حماس' بغزة أكبر من شبكة مترو أنفاق لندن!

شبكة أنفاق
وحسب المصادر فإن "كبار قادة حماس ومقاتليها تمكنوا من الاحتماء داخل الأنفاق، ومعظمهم نجوا من الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ حوالي ثمانية أسابيع تقريبا"، مؤكدة أن "الأنفاق المحصنة ضد طائرات الاستطلاع بدون طيار والعديد من القدرات الإسرائيلية الأخرى بما في ذلك الضربات الجوية، هي أيضا المكان الذي يعتقد أن حماس تحتفظ فيه بترسانتها من الصواريخ، بالإضافة إلى أكثر من 130 رهينة".

وقال مسؤول أمني صهيوني كبير سابق إن كلمة "أنفاق لا تنصف ما أنشأته حماس تحت قطاع غزة"، واصفا إياها بـ "المدن تحت الأرض".

وشدد مسؤول إسرائيلي آخر على أن "الأنفاق تشكل تحديا هائلا.. لقد وضعت حماس داخل هذه الأنفاق أفخاخا متفجرة، بالإضافة إلى عوائق تمنعنا من التحرك، مما يزيد من المخاطر على قواتنا"، مؤكدا أن "الحكومة تضخ موارد لإيجاد حل لتدمير الأنفاق".

وقالت الصحيفة البريطانية إن "الخطوة الأولى هي تحديد موقع الأنفاق. ومن الممكن أن تعمل أجهزة الرادار وأجهزة الاستشعار الصوتية التي تخترق الأرض، على الرغم من أن البيئة الحضرية الكثيفة في غزة والركام الذي خلفه القصف الجوي الإسرائيلي يحدان من فائدتها. وهناك تكتيك أبسط، يعرف باسم "الشعر الأرجواني"، يتضمن إلقاء قنبلة دخان في مدخل النفق، ثم يتم إغلاقه بعد ذلك برغوة متوسعة لمعرفة ما إذا كان الدخان سيظهر في مكان آخر".

واعتبر المسؤول الأمني أن "مثل هذه الأساليب الشبيهة بالخيال العلمي تسلط الضوء على الصعوبات والوقت اللازم لتدمير عالم حماس السري. كما أنها تفسر سبب ندم بعض المسؤولين لأن الإحتلال لم تكمل المهمة قبل سنوات"، مشددا على أنه "كان ينبغي علينا تدميرها كلها عندما كانت (شبكة أنفاق حماس) أصغر، وكان لدينا كل المعلومات الاستخباراتية".
رقم : 1100534
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قيادي في المقاومة العراقية: المحتل الأمريكي وجود نجس
قيادي في المقاومة العراقية: المحتل الأمريكي وجود نجس
اليمن يوقع على قانون حظر التطبيع مع العدو الصهيوني
اليمن يوقع على قانون حظر التطبيع مع العدو الصهيوني
5 كانون الأول 2023
‘‘طوفان‘‘ في إدارة بايدن...‘‘تمرد‘‘ المسؤولين الأمريكيين دفاعاً عن فلسطين
‘‘طوفان‘‘ في إدارة بايدن...‘‘تمرد‘‘ المسؤولين الأمريكيين دفاعاً عن فلسطين
5 كانون الأول 2023
الاحتلال في جحر الديك.. الاستهداف المؤلم
الاحتلال في جحر الديك.. الاستهداف المؤلم
5 كانون الأول 2023
ملحمة نساء غزة في ‘‘طوفان الأقصى‘‘
ملحمة نساء غزة في ‘‘طوفان الأقصى‘‘
5 كانون الأول 2023
‘‘إسرائيل‘‘ تتخطى أرقام الحرب العالمية في قتل الصحفيين
‘‘إسرائيل‘‘ تتخطى أرقام الحرب العالمية في قتل الصحفيين
5 كانون الأول 2023
‘‘إسرائيل‘‘ تنحني لملوك البحر الأحمر القحطانيين
‘‘إسرائيل‘‘ تنحني لملوك البحر الأحمر القحطانيين
5 كانون الأول 2023
مؤامرة صهيونية لإنشاء ‘‘منطقة عازلة‘‘ في غزة.. الأهداف والرؤية
مؤامرة صهيونية لإنشاء ‘‘منطقة عازلة‘‘ في غزة.. الأهداف والرؤية
5 كانون الأول 2023
قيادي في حماس: تهديد إسرائيل في الاغتيالات لا تخيفنا
قيادي في حماس: تهديد إسرائيل في الاغتيالات لا تخيفنا
4 كانون الأول 2023
تركيا تحذر إسرائيل من مغبة ملاحقة مسؤولي حماس خارج فلسطين
تركيا تحذر إسرائيل من مغبة ملاحقة مسؤولي حماس خارج فلسطين
4 كانون الأول 2023
أحمديان: الدول الإسلامية عليها فرض عقوبات على الكيان الصهيوني
أحمديان: الدول الإسلامية عليها فرض عقوبات على الكيان الصهيوني
4 كانون الأول 2023
رئيس الحشد الشعبي يبحث مع وفد عسكري إيراني تعزيز التعاون الأمني المشترك
رئيس الحشد الشعبي يبحث مع وفد عسكري إيراني تعزيز التعاون الأمني المشترك
4 كانون الأول 2023
من التهجير الى إقامة منطقة عازلة.. المخطط الإسرائيلي ينكفىء
من التهجير الى إقامة منطقة عازلة.. المخطط الإسرائيلي ينكفىء
4 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
‘‘طوفان‘‘ في إدارة بايدن...‘‘تمرد‘‘ المسؤولين الأمريكيين دفاعاً عن فلسطين
الاحتلال في جحر الديك.. الاستهداف المؤلم
ملحمة نساء غزة في ‘‘طوفان الأقصى‘‘
‘‘إسرائيل‘‘ تتخطى أرقام الحرب العالمية في قتل الصحفيين