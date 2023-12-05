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الثلاثاء 5 كانون الأول 2023 ساعة 17:23

فرنسا تفرض عقوبات على قادة حماس بينهم السنوار ومحمد الضيف

فرنسا تفرض عقوبات على قادة حماس بينهم السنوار ومحمد الضيف
وبحسب بيان نشرته الصحف الرسمية اليوم الثلاثاء، أصدرت فرنسا مرسوما بتجميد أصول يحيى السنوار، زعيم حركة حماس في غزة، والذي يعتبره النظام الصهيوني العقل المدبر لهجوم 7 أكتوبر، لمدة عامين. فترة ستة أشهر.

ووفق المرسوم الصادر في 30 تشرين الثاني/نوفمبر، والذي سيدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، ينص على أن "الأموال والموارد الاقتصادية العائدة أو الخاضعة لسيطرة يحيى السنوار تخضع لمصادرة الأصول".

والسنوار هو آخر زعيم لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تدرجه فرنسا على قائمة العقوبات.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، دعا وزير الخارجية الفرنسي للشؤون الأوروبية، لورانس بوين، إلى فرض عقوبات أوروبية على كبار مسؤولي حماس، وخاصة العقوبات المالية التي قد تتخذ شكل تجميد الأصول.

وفي أمر مماثل بتاريخ 13 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت باريس أنها ستجمد أصول محمد الضيف، القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، لمدة ستة أشهر. وحركة حماس مدرجة أيضًا على القائمة السوداء الأمريكية منذ عام 2015.

وفي المقابل، فرضت لندن عقوبات، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر، على ستة أفراد، من بينهم أربعة من قادة حماس واثنان متهمان بتمويل الحركة، بما في ذلك محمد الضيف ويحيى السنوار.
 
رقم : 1100541
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