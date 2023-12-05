الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 5 كانون الأول 2023 ساعة 17:32

قيادي في المقاومة العراقية: المحتل الأمريكي وجود نجس

قيادي في المقاومة العراقية: المحتل الأمريكي وجود نجس
قيادي في المقاومة العراقية: المحتل الأمريكي وجود نجس
وكتب الولائي في صفحته عبر منصة “إكس” إن “الاحتلال الامريكي الذي تفصله عن بلاده مسافة 11 الف كم تقريبًا، يزعم بعد كل عملية غادرة ينفذها داخل الاراضي العراقية، انه يدافع عن نفسه، وكأن عمليات المقاومة تُمارس في واشنطن او نيويورك، والحال ان الارض عراقية والسيادة عراقية والدماء عراقية والمقاومة عراقية، أما المحتل فهو وجود نجس في ارض طاهرة، الرحمة والخلود للشهداء النجباء، وسوء العذاب للمحتلين الغزاة”.

وقامت ألينا رومانوسكي السفيرة الأمريكية لدى بغداد، مساء الاثنين، بإعادة نشر بيان القيادة الوسطى الأمريكية الذي اعترفت فيه باستهداف قوات من الحشد في محافظة كركوك مساء الاثنين وأسفر الهجوم عن خمسة شهداء.

وقالت رومانوسكي في تغريدة عبر منصة “إكس”  إن “المعلومات الدقيقة أمر بالغ الأهمية. نُعيد إرسال هذا البيان بشأن اتخاذ إجراءات عسكرية للدفاع عن النفس ضد الميليشيات المسؤولة عن الهجمات على القواعد العراقية التي تستضيف أفراداً من الولايات المتحدة والتحالف الدولي”.
رقم : 1100543
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قيادي في المقاومة العراقية: المحتل الأمريكي وجود نجس
قيادي في المقاومة العراقية: المحتل الأمريكي وجود نجس
اليمن يوقع على قانون حظر التطبيع مع العدو الصهيوني
اليمن يوقع على قانون حظر التطبيع مع العدو الصهيوني
5 كانون الأول 2023
‘‘طوفان‘‘ في إدارة بايدن...‘‘تمرد‘‘ المسؤولين الأمريكيين دفاعاً عن فلسطين
‘‘طوفان‘‘ في إدارة بايدن...‘‘تمرد‘‘ المسؤولين الأمريكيين دفاعاً عن فلسطين
5 كانون الأول 2023
الاحتلال في جحر الديك.. الاستهداف المؤلم
الاحتلال في جحر الديك.. الاستهداف المؤلم
5 كانون الأول 2023
ملحمة نساء غزة في ‘‘طوفان الأقصى‘‘
ملحمة نساء غزة في ‘‘طوفان الأقصى‘‘
5 كانون الأول 2023
‘‘إسرائيل‘‘ تتخطى أرقام الحرب العالمية في قتل الصحفيين
‘‘إسرائيل‘‘ تتخطى أرقام الحرب العالمية في قتل الصحفيين
5 كانون الأول 2023
‘‘إسرائيل‘‘ تنحني لملوك البحر الأحمر القحطانيين
‘‘إسرائيل‘‘ تنحني لملوك البحر الأحمر القحطانيين
5 كانون الأول 2023
مؤامرة صهيونية لإنشاء ‘‘منطقة عازلة‘‘ في غزة.. الأهداف والرؤية
مؤامرة صهيونية لإنشاء ‘‘منطقة عازلة‘‘ في غزة.. الأهداف والرؤية
5 كانون الأول 2023
قيادي في حماس: تهديد إسرائيل في الاغتيالات لا تخيفنا
قيادي في حماس: تهديد إسرائيل في الاغتيالات لا تخيفنا
4 كانون الأول 2023
تركيا تحذر إسرائيل من مغبة ملاحقة مسؤولي حماس خارج فلسطين
تركيا تحذر إسرائيل من مغبة ملاحقة مسؤولي حماس خارج فلسطين
4 كانون الأول 2023
أحمديان: الدول الإسلامية عليها فرض عقوبات على الكيان الصهيوني
أحمديان: الدول الإسلامية عليها فرض عقوبات على الكيان الصهيوني
4 كانون الأول 2023
رئيس الحشد الشعبي يبحث مع وفد عسكري إيراني تعزيز التعاون الأمني المشترك
رئيس الحشد الشعبي يبحث مع وفد عسكري إيراني تعزيز التعاون الأمني المشترك
4 كانون الأول 2023
من التهجير الى إقامة منطقة عازلة.. المخطط الإسرائيلي ينكفىء
من التهجير الى إقامة منطقة عازلة.. المخطط الإسرائيلي ينكفىء
4 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
‘‘طوفان‘‘ في إدارة بايدن...‘‘تمرد‘‘ المسؤولين الأمريكيين دفاعاً عن فلسطين
الاحتلال في جحر الديك.. الاستهداف المؤلم
ملحمة نساء غزة في ‘‘طوفان الأقصى‘‘
‘‘إسرائيل‘‘ تتخطى أرقام الحرب العالمية في قتل الصحفيين