قيادي في المقاومة العراقية: المحتل الأمريكي وجود نجس

وكتب الولائي في صفحته عبر منصة “إكس” إن “الاحتلال الامريكي الذي تفصله عن بلاده مسافة 11 الف كم تقريبًا، يزعم بعد كل عملية غادرة ينفذها داخل الاراضي العراقية، انه يدافع عن نفسه، وكأن عمليات المقاومة تُمارس في واشنطن او نيويورك، والحال ان الارض عراقية والسيادة عراقية والدماء عراقية والمقاومة عراقية، أما المحتل فهو وجود نجس في ارض طاهرة، الرحمة والخلود للشهداء النجباء، وسوء العذاب للمحتلين الغزاة”.



وقامت ألينا رومانوسكي السفيرة الأمريكية لدى بغداد، مساء الاثنين، بإعادة نشر بيان القيادة الوسطى الأمريكية الذي اعترفت فيه باستهداف قوات من الحشد في محافظة كركوك مساء الاثنين وأسفر الهجوم عن خمسة شهداء.



وقالت رومانوسكي في تغريدة عبر منصة “إكس” إن “المعلومات الدقيقة أمر بالغ الأهمية. نُعيد إرسال هذا البيان بشأن اتخاذ إجراءات عسكرية للدفاع عن النفس ضد الميليشيات المسؤولة عن الهجمات على القواعد العراقية التي تستضيف أفراداً من الولايات المتحدة والتحالف الدولي”.