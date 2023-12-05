عبداللهيان ولافروف يوقعان بيانا لمواجهة التدابير القسرية الاحادية

وجرى توقيع هذا البيان من قبل وزيري الخارجية الايراني والروسي، اليوم الثلاثاء، بنهاية المشاورات الثنائية ومتعددة الاطراف بين وزراء خارجية الدول المطلة على بحر قزوين في موسكو.



وتباحث امير عبداللهيان ولافروف بعد حفل التوقيع على البيان المشترك، في العلاقات بين طهران وموسكو؛ حيث اشار وزير خارجية روسيا بانه عقد 6 لقاءات مع نظيره الايراني خلال العام 2023 وبما يدل على ارادة البلدين في توسيع العلاقات الثنائية.



واعتبر لافروف، توقيع البيان المشترك مع امير عبداللهيان، للتعاون الثنائي في اطار الاليات والسبل الكفيلة بمواجهة وخفض وتعويض الاثار السلبية الناجمة عن التدابير القسرية الاحادية، انه شكّل خطوة باتجاه تعزيز التعاون الثنائي لاجهاض نتائج الحظر الغربي.