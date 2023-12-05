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الثلاثاء 5 كانون الأول 2023 ساعة 19:27

'القسام' تعلن هلاك 10 جنود صهاينة من مسافة صفر بخانيونس

وقالت الكتائب في بيان: "قبل قليل.. تمكن مجاهدو القسام من الإجهاز على 10 جنود صهاينة وقتلهم من مسافة صفر في محور شرق مدينة خان يونس".

كما أعلنت الكتائب أن مقاتليها استهدفوا مجموعة إسرائيلية خاصة من 8 جنود بقذيفة مضادة للأفراد، وحققوا فيها إصابة مباشرة في محور شرق مدينة خان يونس.

وأكدت أن مقاتلوها تمكنوا من قنص 6 جنود إسرائيليين ببنادق "الغول" القسامية في منطقة الزنة بمحور شرق مدينة خانيونس وأصابوهم إصابات محققة.

وأعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلاه في المعارك الدائرة في قطاع غزة، إلى 406 منذ السابع من أكتوبر.
رقم : 1100563
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