طوفان الأقصى في يومها 60 والمقاومة مستمرة

وتحدّث الإعلام الإسرائيلي عن إصابة شخص في منطقة الوسط في "تل أبيب" من جراء الرشقة الصاروخية، إضافة إلى سقوط صواريخ المقاومة على مبنى في "تل أبيب" ومينائها.



كذلك، استهدفت كتائب القسام موقع "كيسوفيم" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم، إلى جانب مدينة عسقلان المحتلة برشقة صاروخية.



وأفاد الإعلام الإسرائيلي بوقوع إصابتين في إثر سقوط صاروخ في عسقلان، إضافة إلى دمار واسع في إحدى الشقق في المبنى الذي تضرّر في الرشقة الصاروخية على المدينة.



وافادت مصادر في فلسطين المحتلة بإصابة 4 فلسطينيين بينهم امرأة أصيبت بجروح خطيرة، اليوم الثلاثاء، في اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين.



وقالت مصادر محلية إنّ قوات الاحتلال المدعومة بأكثر من 50 آلية عسكرية اقتحمت مدينة جنين ومخيمها من شارع جنين- الناصرة، وسط إطلاق كثيف للرصاص والقنابل الدخانية.



كما نشرت قوات الاحتلال قناصتها في عدّة أبنية خلال اقتحامٍ واسع للمدينة، فيما تصدّى مقاومون لها واشتبكوا معها واستهدفوا آليات الاحتلال بعبواتٍ شديدة الانفجار.



وأعلنت كتائب شهداء الأقصى تصدي مجاهديها لقوات الاحتلال المقتحمة لمدينة جنين ومخيمها بالرصاص الكثيف والعبوات الناسفة.



وانتشر جنود الاحتلال في محيط مستشفى جنين، وحي الزهراء ودوّار الداخلية، وفرضوا حصاراً على المستشفى، كما قاموا بتفتيش سيارات الإسعاف، وسط مواجهات عنيفة.



هذا ونشرت مواقع إخبارية محلية مشاهد من إصابة شاب فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة برصاص الاحتلال واعتقاله جنوبي الخليل.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ، منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الثلاثاء 40 فلسطينياً على الأقل من الضّفة الغربية المحتلة، بينهم ثلاث سيدات، وصحافي.



وفي وقت سابق اليوم، استشهد الشاب الفلسطيني، محمد مناصرة، متأثراً بإصابته فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا شمالي رام الله.



واعتقلت قوات الاحتلال أيضاً شقيق الشهيد بعدما اقتحمت المخيّم، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز والصوت خلال اقتحامها العديد من المنازل.



ونفّذت قوات الاحتلال، فجر اليوم، اقتحاماتٍ متزامنة في عدّة مدنٍ وبلداتٍ في الضفة الغربية، واقتحمت جنين وأريحا ومخيم الدهيشة في بيت لحم، إضافةً إلى بلداتٍ شمالي وغربي رام الله.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الاثنين، ارتقاء 5 شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، خلال تنفيذه سلسلة اقتحامات.



من جهتها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهداف التحشدات العسكرية في "نيريم" و"نير عوز" بالصواريخ وقذائف الهاون.



ويأتي ذلك فيما تواصل المقاومة الفلسطينية تصدّيها لتوغّل الدبابات والآليات الإسرائيلية على عدة محاور في قطاع غزة، حيث يواجه الاحتلال مقاومةً ضاريةً تعوّق تقدّمه وتكبّده خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.



واستهدفت كتائب القسام دبابتين إسرائيليتن وناقلة جند بقذائف "الياسين 105" في محاور التقدّم شرقي مدينة خان يونس.



وأعلنت الكتائب أنّ مقاوميها استهدفوا قوة إسرائيلية خاصة من 8 جنود بقذيفة مضادة للأفراد، وحقّقوا إصابة مباشرة.



كذلك، نجح مقاومو القسام في قنص 6 جنود إسرائيليين ببنادق "الغول" القسامية في منطقة الزنة في المحور نفسه، وأصابوهم إصابات محقّقة.



وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلن "جيش" الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابطين إسرائيليين، أحدهما نائب قائد سرية برتبة نقيب، في معارك قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلى "الجيش" منذ الصباح إلى 5.



وصباح اليوم، أقرّ "جيش" الاحتلال بمقتل 3 من جنوده، بينهم ضابط برتبة نقيب، في المعارك البرية في قطاع غزة، فيما أُصيب 4 آخرون، بينهم ضابط، بجروح خطرة.



واستناداً إلى هذه البيانات، فإنّ عدد القتلى في صفوف "جيش" الاحتلال ارتفع إلى 10 في غضون 24 ساعة، بينهم 4 ضبّاط. وفاق عدد القتلى العسكريين الإسرائيليين 405، فيما زاد عدد الجرحى على 1000، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.