بوتين يزور السعودية والإمارات غداً الأربعاء

ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، القول إن بوتين يعتزم مناقشة سوق النفط والحرب الإسرائيلية في غزة خلال زيارته.



وكان مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، قد صرح أمس (الاثنين)، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيزور السعودية والإمارات هذا الأسبوع.



وأضاف أوشاكوف، «ستكون هذه زيارة عمل، وستكون المحادثات في المقام الأول مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وقبل ذلك، سنكون في الإمارات، وستكون هناك أيضاً زيارة عمل، وآمل في أن تكون هذه الزيارة جيدة جداً».

وكانت آخر مرة زار فيها بوتين السعودية والإمارات عام 2019.