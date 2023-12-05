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الثلاثاء 5 كانون الأول 2023 ساعة 20:53

المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مواقع للاحتلال

المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مواقع للاحتلال
واستهدفت المقاومة موقع "الكوبرا" بالصواريخ الموجهة، محققةً إصابات مباشرة، كما استهدفت تجمعاً لجنود الاحتلال في خلة وردة بالأسلحة المناسبة.

وحققت المقاومة الإسلامية في لبنان إصابات مباشرة خلال استهداف موقعي بركة ريشا ورامية بالأسلحة المناسبة.

وقالت المقاومة الإسلامية في بيان إنّ مجاهديها استهدفوا "ثكنة برانيت" بالأسلحة المناسبة وتم إصابتها إصابة ‏مباشرة.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق صاروخ مضاد للدروع نحو منطقة المنارة على تلة راميم في إصبع الجليل.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - استهدافها موقع "بياض بليدا" الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، مؤكدةً إصابته إصابةً مباشرةً، وذلك عند الساعة الـ10:20 صباحاً.

وقبل ذلك، استهدفت موقع "زبدين" الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالصواريخ، عند الساعة الـ10:15 صباحاً.

كما استهدف مقاومون من حزب الله تجمّعين لجنود الاحتلال الإسرائيلي، في عمليتين متزامنتين عند الساعة الـ9:50 صباحاً، في كل من  مثلث "الطيحات" وموقع "رويسة العاصي"، بالأسلحة المناسبة، محققين إصابات مباشرة.

وتأتي العمليات التي تنفّذها المقاومة الإسلامية في لبنان على طول الحدود مع فلسطين المحتلة دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته، ورداً على الإعتداءات الإسرائيلية المستمرة على البلدات اللبنانية الجنوبية.

وفي السياق أعلن الجيش اللبناني في بيان على موقعه بمنصة "أكس"، استشهاد جندي وإصابة 3 آخرين من عناصره بقصف إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، طال منطقة عويضة - العديسة، مشيراً إلى أنّ الجرحى نقلوا إلى المستشفيات للعلاج.

والشهيد هو العريف عبد الكريم مقداد.

وأفاد مصدر في جنوب لبنان في وقت سابق اليوم بإطلاق قوات الاحتلال قذيفة قرب موقع للجيش اللبناني.

ولفت إلى أنّ  قصفاً مدفعياً إسرائيلياً يطال أطراف بلدات طير حرفا والجبين ويارين، إضافةً إلى أطراف بلدة عيتا الشعب.

كما أفاد المصدر بأنّ صفارات الإنذار تدوي في المستوطنات الإسرائيلية المقابلة للحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، وذلك بالتزامن مع إطلاق 6 صواريخ من لبنان باتجاه الجليل الغربي.

 
رقم : 1100586
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