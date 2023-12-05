حوار عسكري مشترك بين الجزائر والولايات المتحدة

وأفاد بيان صادر عن السفارة الأمريكية بالجزائر، أن "اللواء الجزائري منير زاهي، ترأس مع نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشؤون الإفريقية بالإنابة جينيفر زاكيسكي، وفدي البلدين".



وأضاف البيان: "ضم التمثيل رفيع المستوى من الجانبين السفيرة الأمريكية بالجزائر إليزابيث مور أوبين، والقائم بالأعمال بالإنابة في بعثة السفارة الجزائرية لدى الولايات المتحدة عبد الحميد إزغلوش ومسؤولين من وزارة الدفاع الوطني الجزائرية ووزارة الدفاع الأمريكية وكذا وزارة التجارة الأمريكية".



وأوضحت السفارة الأمريكية في بيانها أن "الحوار العسكري المشترك ركز على الدفع بمشروع مذكرة تفاهم حول التعاون الدفاعي بين الجزائر والولايات المتحدة تمهيدا للتوقيع المقرر مطلع 2024".



كما ناقشت الوفود أيضا "الأمن الإقليمي والبحري والأمن السيبراني، فضلا عن القدرة على مواجهة الكوارث وجهود مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات". فيما أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن تقديرها لـ"العلاقة المستمرة مع الجزائر في المسائل الدفاعية ذات الاهتمام المشترك لضمان أمن البلدين".