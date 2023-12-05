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الثلاثاء 5 كانون الأول 2023 ساعة 21:30

لا تفاوض إلا بوقف العدوان ونحمل نتنياهو المسؤولية عن حياة المحتجزين

لا تفاوض إلا بوقف العدوان ونحمل نتنياهو المسؤولية عن حياة المحتجزين
وقال حمدان في مؤتمر صحفي بالعاصمة اللبنانية بيروت إن العدو لا يزال يواصل قصفه بدعم أمريكي وقح وتخاذل دولي لليوم الـ60 على التوالي، وإن مجازر الاحتلال المروعة بحق المدنيين العزل تكشف سلوكه الانتقامي بسبب حجم الخسائر.

وأضاف إن الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية المجازر بفعل تزويدها الاحتلال بالسلاح، والمجازر الإسرائيلية لا تقتصر على قطاع غزة بل تشمل الضفة الغربية والقدس المحتلتين، مبينا أنه لا وجود لمناطق آمنة في كل قطاع غزة رغم الادعاءات الأمريكية وترويج الاحتلال.

وتابع حمدان: الاحتلال لن يفلح في اقتلاعنا من أرضنا وتهجيرنا رغم كل المجازر، ونحذر من كل مخططات تهجير أهلنا في قطاع غزة.

اعتبر ان ما يقوم به رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والجيش الإسرائيلي هو مقدمة لهزيمة نتنياهو ومحاسبته كمجرم حرب، موضحا أن نتنياهو لم يتمكن من انتزاع صورة انتصار سياسي أو عسكري منذ 60 يوما.

وأكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أنه لا تفاوض إلا بوقف العدوان على غزة، محملا نتنياهو المسؤولية عن حياة المحتجزين في غزة، وأن المزاعم الأمريكية عن انتهاكات في حق المحتجزين تهدف لتشويه صورة المعاملة الحسنة.

وقال حمدان إن كل من يعطل وصول المساعدات إلى غزة شريك في الجريمة، داعيا الأونروا ومنظمة الصحة والمنظمات الانسانية والطبية إلى تحمل مسؤولياتهما في الاستمرار بتقديم المساعدات وعدم الرضوخ الى إملاءات الاحتلال، وحذر من ارتفاع أعداد الشهداء بسبب المرض والجوع والعطش.

وأكد القيادي أسامة حمدان أن الاسرائيلي لن ينعم بالأمن أو الهدوء إذا لم ينعم أهالي غزة بذلك.

وفي جانب آخر من حديثه قال حمدان إن المسجد الأقصى موقع إسلامي خالص ولن يكون للجماعات الإسرائيلية المتطرفة حق فيه.
رقم : 1100591
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