العامري: مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات ليست حلاً

العامري في كلمة له خلال التجمع الجماهيري لتحالف الحدباء الوطني في سهل نينوى "انتخابات مجالس المحافظات لها أهمية كبيرة جدا ونوصي بالمشاركة الجادة بها"، مضيفاً "إذا أردنا التغيير وتقديم الخدمات وحل المشاكل لا خيار لنا إلا المشاركة في الانتخابات".



وأشار العامري إلى أن "تطوير المدارس والمستشفيات والكهرباء والطرق وغيرها واجب الحكومات المحلية"، منوهاً أن "تواجد تحالف الحدباء الوطني في مجلس محافظة نينوى سيحقق التطوير والنهوض بمدينة الموصل وأطرافها".



ولفت العامري أن "تحالف الحدباء الوطني يضم كل مكونات محافظة نينوى والجميع مشارك فيه، ويجب أن نتعاضد جميعنا لبناء محافظة نينوى وإيجاد فرص عمل للشباب"، منوهاً أن "تفعيل القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي سيشغل آلالاف من المواطنين"، مبيناً أن "مجالس المحافظات القادمة ستكون مجالس خدمة".