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الثلاثاء 5 كانون الأول 2023 ساعة 23:22

سرايا القدس: المقاومة بألف خير ونكبد العدو خسائر فادحة

سرايا القدس: المقاومة بألف خير ونكبد العدو خسائر فادحة
وقال أبو حمزة في كملة له "نعلن بحول الله تعالى عن تدمير عددٍ من آليات العدو وجيشه المهزوم بالوسائط النارية المناسبة في محاور التقدم شرق خانيونس والقرارة وشرق مدينة غزة, ونؤكد أن مجاهدينا أوقعوا اصابات محققة في صفوف جنود العدو".

وأضاف "نؤكد على ثبات مقاتلينا وجهوزيتهم في أرض الميدان على كافة المحاور في غزة العزة والصمود, وإن ما صدر من وسائط إعلامية من أبطال سرايا القدس ما هو إلا جزء يسير مما ينتظر العدو من التحام مقاتلينا وأن الاشتباكات والكمائن ما زالت في ذروتها في جميع محاور القتال, إذ ليس على أرضنا سوى القتل أو الإصابة بالعجز والرعب ولن يملك في نهاية المطاف إلا الرحيل عن أرضنا إن شاء الله".

وأوضح أبو حمزة "نطمئن أبناء شعبنا أن سرايا القدس والمقاومة ما زالت بألف خير وأن المجاهدين في ميادين الاشتباك حاضرون بمعية الله وقوته  لصد العدو وأرتال دباباته الحاقدة والساعات القادمة ستشهد مزيداً من الاستبسال والتصدي والتدمير لآلياته المتوغلة, وما النصر إلا من عند الله العزيز الكريم".
رقم : 1100598
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