بايدن: بداية عام 2024 موعداً لإنهاء العمليات في غزة

وبحسب المصادر التي نقل عنها الموقع الإخباري فإن "واشنطن تعتقد أن إسرائيل تقترب من استنفاد أهداف العملية البرية الواسعة النطاق بغزة".



وقالت مصادر للمونيتور إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قدم جدولاً زمنياً مختلفاً عما كانت تفكر فيه إسرائيل لإنهاء الحرب.



وحتى مع قيام إسرائيل بتوسيع عمليتها البرية في جنوب قطاع غزة، تحدد إدارة بايدن بداية عام 2024 باعتباره الموعد المستهدف لإنهاء الحملة العسكرية الإسرائيلية الضخمة في غزة، وفقًا لمصادر المونيتور.



وقال مصدر دبلوماسي إسرائيلي رفيع للمونيتور طلب عدم الكشف عن هويته: "الفجوة بيننا وبين الأميركيين تتراوح ما بين ثلاثة أسابيع إلى شهر - لا شيء لا يمكن حله".