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الأربعاء 6 كانون الأول 2023 ساعة 08:29

استمرار العدوان على غزة.. عشرات الشهداء والجرحى جلهم من الأطفال والنساء

استمرار العدوان على غزة.. عشرات الشهداء والجرحى جلهم من الأطفال والنساء
ونفذت طائرات الاحتلال ومدفعيته وزوارقه مئات الغارات وعمليات القصف على مختلف أرجاء قطاع غزة مخلفة مئات الشهداء والجرحى.

وأشار المركز الفلسطيني للاعلام أن قوات الاحتلال تواصل التركيز في قصفها العنيف على استهداف خانيونس وشمال غزة وشرقها مع توسع توغلها البري الذي يجابه بمقاومة شديدة.

وارتقى شهداء وأصيب آخرون بقصف طائرات الاحتلال منزلا في “بلوك 2” بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة على رؤوس أهله.

وارتقى 3 شهداء وأصيب آخرون في غارة جديدة استهدفت منزلاً في المخيم الغربي بخانيونس.

وقصف طيران الاحتلال محيط شارع السكة شرق مخيم جباليا شمال غزة.شفت

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي المتواصل أحياء التفاح والدرج والشجاعية بمدينة غزة.

وكثفت قوات الاحتلال قصفها المدفعي على خزاعة وعبسان والفخاري شرق خانيونس.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ما أدى إلى إصابات.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل فسفورية في محيط منطقة الترنس والسوق بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة

وبعد منتصف الليل، ارتقى شهداء وأصيب آخرون بقصف طائرات الاحتلال المناطق الغربية من خانيونس جنوبي قطاع غزة

كما اشارت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن 6 شهداء سقطوا وأصيب العديد من المواطنين، فجر اليوم، في قصف صهيوني على منزلين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بينما ارتقى 3 شهداء وسقط عدد من الجرحى في غارة من قبل الطائرات الحربية الاسرائيلية استهدفت منزلاً في المخيم الغربي بخان يونس.

وتحدثت مصادر في الدفاع المدني، عن أن عددا كبيرا من الشهداء والجرحى من ضحايا العدوان الاسرائيلي المتواصل على القطاع دفنوا تحت الأنقاض وسط صعوبات انتشالهم.

في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال 35 من العاملين في المجال الطبي من بينهم أطباء وضباط إسعاف.

وارتفعت حصيلة الشهداء إلى نحو 16.250 شهيدا منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر الماضي، من بينهم أكثر من 1240 شهيدا منذ انتهاء “الهدنة الإنسانية المؤقتة” مطلع الشهر الجاري.
مصدر : وكالات
رقم : 1100674
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