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الأربعاء 6 كانون الأول 2023 ساعة 08:32

الاحتلال يعتقل 21 من الكوادر الطبية في غزة

الاحتلال يعتقل 21 من الكوادر الطبية في غزة
وركز الاحتلال بشكل مباشر على استهداف المستشفيات والكوادر الطبية في غزة، حيث قصفت مستشفى المعمداني والرنتيسي ومجمع الشفاء بالإضافة إلى استهداف مشفى كمال عدوان.

وفي 23 من الشهر الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سلمية وعددا من أفراد الطاقم الطبي للمستشفى.

وقال الطبيب في مستشفى “الشفاء” في مدينة غزة خالد أبو سمرة، إنه تم اعتقال محمد أبو سلمية، مدير المؤسسة، المسيطر عليها من جيش الاحتلال وعدداً من الكوادر الطبية”.

وكان أبو سلمية قد أبلغ وكالة فرانس برس بأنه تلقّى "أمرا" بإخلاء المستشفى، في 18 نوفمبر، بعدما رفض أمرا سابقا مماثلا، فيما قال جيش الاحتلال إنه أجلى مئات المرضى والنازحين من المستشفى.

وكان مستشفى الشفاء أكبر مستشفيات القطاع قد تعرض لاقتحام قوات الاحتلال وإجلاء لمن كانوا ينزحون فيه بعد تعرضه لحصار ومنع من إدخال الوقود وهجمات متكررة استمرت لأيام أسفرت عن استشهاد عدد كبير من المرضى والمصابين والأطفال الخدج.

وأول أمس أفاد مدير مستشفى العودة في غزة باستشهاد 3 أطباء واثنين من المسعفين جراء استهدف مباشر من قوات الاحتلال.

كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الأسبوع الأحد إصابة مسعفين اثنين من طواقمها ومرافق جريح، عقب إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على سيارتي إسعاف بمنطقة الفالوجا شمال قطاع غزة.

وأفادت الجمعية، أن "مسعفين من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني ومرافقا جريحا، أصيبوا خلال إطلاق قوات الاحتلال النار على مركبتي إسعاف في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة، خلال نقلهما لأحد المصابين".
مصدر : وكالات
رقم : 1100675
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