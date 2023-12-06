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الأربعاء 6 كانون الأول 2023 ساعة 08:34

إعلام: الولايات المتحدة تحدد موعدا لإنهاء الحرب على غزة

إعلام: الولايات المتحدة تحدد موعدا لإنهاء الحرب على غزة
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، بأن الإدارة الأمريكية قد حددت لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، موعدا نهائيا لإنهاء الحرب الدائرة على غزة، وهو موعد بداية العام المقبل.

وناقشت القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني على "إكس" مدى ارتباط هذا التاريخ بموعد الانتخابات الأمريكية.

وفي سياق متصل، قال رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي الأسبق، الجنرال عاموس مالخا، إن بلاده فشلت أمام عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنتها حركة حماس في 7 تشرين الأول الماضي.

وكانت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، قد نشرت، في وقت سابق يوم الثلاثاء، لقطات توثق رصد عناصرها لثكنة مكتظة بجنود إسرائيليين قبل تفخيخها وتفجيرها في منطقة جحر الديك في قطاع غزة.

ويبين التسجيل المصور مشاهد لخروج أحد عناصر "حماس" من خندق داخل ثكنة عسكرية إسرائيلية من أجل رصد الثكنة قبل تفخيخها وتفجيرها في منطقة جحر الديك في قطاع غزة.
مصدر : وكالات
رقم : 1100676
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