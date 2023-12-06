انصار الله: عملياتنا في البحر الأحمر وبحر العرب لا تستهدف إلّا السفن ‘‘الإسرائيلية‘‘

وقال البخيتي في منشور عبر منصة "إكس"، إنه "إذا كانت دول العالم قصّرت في أداء واجبها، أخلاقياً وإنسانياً، من أجل وقف جرائم الإبادة في غزة، فننصحها بعدم التورط في دعم مرتكبيها".



وأشار إلى أنّ "عملياتنا العسكرية ستستمر وستتوسع ضد الكيان المغتصب حتى يوقف جرائمه بحق الفلسطينيين"، مؤكداً أنه "لن تثنينا تهديدات الدول المتحالفة معه، مهما كلفنا ذلك من تضحيات، وحتى لو اضطررنا إلى مواجهة العالم كله".



وقبل يومين، أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، تنفيذ عملية بحرية جرى خلالها استهداف سفينتين إسرائيليتين في باب المندب، مشيراً إلى أن السفينتين هما "يونيتي إكسبلورر" وسفينة " نامبر ناين"، وتأتي العملية بالتزامن مع تجدّد العدوان الإسرائيلي على غزّة.



وأقرّت وسائل إعلام إسرائيلية، مراراً، بأنّ اليمن يشكل تهديداً استراتيجياً لـ"إسرائيل" بسبب موقعه الجغرافي.



يُشار إلى أنه، في الـ19 من الشهر الماضي، نجحت القوات البحرية اليمنية في احتجاز سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر، كان على متنها 52 شخصاً.