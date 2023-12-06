المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: عدد شهداء العدوان الصهيوني يرتفع إلى 16248

وقال المكتب الإعلامي في بيان: إنه من بين الشهداء 7112 طفلاً و4885 امرأة، فيما بلغ عدد المفقودين 7600، والجرحى إلى أكثر من 43616 منذ بدء العدوان الصهيوني.



وأكد البيان أنّ "جيش" العدو الصهيوني بعدما رفض استمرار الهدنة ارتكب نحو 77 مجزرة، وراح ضحيتها 1,248 شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات، بينما ما زال مئات الشهداء تحت الأنقاض، ولم تتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشال جثامينهم.



ولفت البيان إلى أنّ عدد الشهداء من الطواقم الطبية بلغ 286، ومن طواقم الدفاع المدني 32 شهيداً، ومن الصحافيين 81 شهيدا.



وأشار إلى أنّ عدد المساجد التي دمرها العدو تدميراً كلياً بلغ 100 مسجداً، و192 مسجداً تمّ تدميره جزئياً، كما تضررت نتيجة العدوان ثلاث كنائس.



أما عدد المقرات الحكومية التي دمرها العدو الصهيوني فقد بلغ 121 مقرا بحسب بيان المكتب الإعلامي الحكومي.