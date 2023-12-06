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الأربعاء 6 كانون الأول 2023 ساعة 10:25

إيران وجمهورية أذربيجان تتفقان على تفعيل العلاقات بكافة أبعادها

إيران وجمهورية أذربيجان تتفقان على تفعيل العلاقات بكافة أبعادها
جاء ذلك في تصريح صحفي ادلى به امير عبداللهيان ، الذي زار موسكو أمس الثلاثاء بهدف المشاركة في الاجتماع الثاني عشر لوزراء خارجية الدول المطلة على بحر قزوين، في ختام اجتماعه مع وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيحون بيراموف.

وفي إشارة إلى الاجتماع الأخير بين رئيسي الجمهورية الإسلامية الايرانية وجمهورية أذربيجان، السيد إبراهيم رئيسي وإلهام علييف، قال: إن مسؤولي البلدين توصلوا إلى اتفاق جيد بشأن التنمية الشاملة للعلاقات في القطاع الاقتصادي، وفتح الممرات، والتعاون التجاري وتنفيذ المشاريع غير المكتملة.

ووفقا له، بدات منذ العام الماضي، بتأكيد من رئيسي البلدين، الإجراءات التنفيذية لإنجاز المشاريع في أسرع وقت ممكن.

وأشار أمير عبداللهيان إلى لقائه مع نظيره الاذربيجاني وقال إن البلدين يسعيان إلى تفعيل علاقاتهما في الأبعاد الاقتصادية والثقافية والسياسية والأمنية والسياحية من أجل إعطاء المزيد من الزخم للعلاقات الثنائية.

وقال وزير الخارجية: تسعى طهران وباكو إلى إقامة علاقات متوازنة في مجالات الاقتصاد والثقافة والسياسة والأمن والسياحة، وينبغي متابعة العمل بسرعة أكبر في القطاعات التي كانت سرعة التقدم فيها أبطأ.

وانعقد الاجتماع السنوي الثاني عشر لوزراء خارجية الدول المطلة على بحر قزوين في موسكو اليوم الثلاثاء بحضور وزراء خارجية الدول الخمس المجاورة.

وعقد وزير الخارجية الإيراني، الذي سافر إلى موسكو فجر الثلاثاء للمشاركة في هذا الاجتماع، اجتماعات منفصلة مع نظرائه من روسيا وتركمانستان وكازاخستان وجمهورية أذربيجان.
مصدر : وكالات
رقم : 1100711
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