مجلة أمريكية: الحوثيون جهة فاعلة من الصعب جدًا ردعها

وذكرت مجلة (Newsweek) الأمريكية أن الصواريخ المضادة للسفن التي يمتلكها الحوثيون ليست قابلة للمقارنة فحسب، بل إنها تتفوق على قدرات معظم الدول.



ولفتت إلى أن قوات "الحوثيين" أظهرت قدرتها على شن آلاف الضربات على السعودية على مر السنين، ما يدل على سرعة تجديد المخزونات من الصواريخ والطائرات المسيرة، ويمكنهم تكثيف حجم الضربات البحرية.



وأوضحت المجلة أن محاولة حماية كل سفينة تجارية تتحرك عبر مضيق باب المندب الاستراتيجي داخل وخارج البحر الأحمر، هو بمثابة كابوس، ومن الصعب للغاية أو المستحيل على البحرية الأمريكية الدفاع عن تلك السفن.



وقالت: "من المحتمل أن نشهد استمرارًا أو زيادة في الهجمات البحرية، لأن "الحوثيين" جهة فاعلة من الصعب جدًا ردعها".



وتابعت إن أمام الولايات المتحدة الأمريكية خياران، هما: جلب المزيد من السفن الحربية لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن وتعزيز وجودها في المنطقة.



كما أكدت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن العالم لم يشهد هذا النوع من الحرب البحرية منذ فترة طويلة، ومن الصعب للغاية معرفة كيف ستسير الأمور على أرض الواقع.



واعتبرت المجلة أن العديد من المحللين يصفون البحرية الأمريكية بأنها ممتدة فوق طاقتها، وأن تعزيز سفنها حول البحر الأحمر من شأنه أن يؤدي إلى تكلفة في أماكن أخرى.