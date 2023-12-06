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الأربعاء 6 كانون الأول 2023 ساعة 11:28

حماس: أمريكا مستمرة في إعطاء العدو الغطاء لسلوكه النازي وجرائمه في غزة

حماس: أمريكا مستمرة في إعطاء العدو الغطاء لسلوكه النازي وجرائمه في غزة
وقال بدران في تصريح صحفي مساء الاثنين أن هذه التصريحات تحاول تبرئة الاحتلال من استهدافه المباشر والمتعمد للمدنيين العزل والمستشفيات في قطاع غزة.

واعتبر أن استمرار أمريكا في إعطاء العدو الصهيوني الغطاء لسلوكه النازي وجرائمه بحق شعبنا في قطاع غزة والإبادة الجماعية بحق العائلات والأسر الفلسطينية؛ تثبت مجدداً مشاركتها المباشرة في المعركة الدموية ضد شعبنا.

وتابع: "إن استمرار الإدارة الأمريكية بسياساتها الحالية في توفير الغطاء السياسي والإعلامي والدعم العسكري المفتوح بالقنابل الثقيلة والمحرمة دولياً لا تعادي شعبنا الفلسطيني وحده، بل تعادي شعوب منطقتنا العربية والإسلامية وكل أحرار العالم".

وحمّل بدران الإدارة الأمريكية برئاسة بايدن المسؤولية الكاملة عبر الضوء الأخضر الذي منحته للكيان الصهيوني لارتكاب المزيد من المجازر والإبادة الجماعية بحق الأطفال والنساء والمدنيين العزل في غزة.
مصدر : وكالات
رقم : 1100727
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