جيش العدو: مقتل رائد ومقدم خلال المعارك في غزة

وأقر إعلام العدو، بمقتل 9 ضباط وجنود خلال المعارك البرية الدائرة في شمال غزة وجنوبها خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقال المتحدث باسم جيش العدو، إن الرائد (احتياط) يهوناتان مالكا (23 عاماً)، من بئر السبع، قتل في معركة في قطاع غزة، مشيرًا إلى انه "مقاتل مدرع في الكتيبة 82".

كما أعلن الجيش الصهيوني، مقتل قائد وحدة البحث عن المفقودين في فرقة الإطفاء (الفرقة 98) المقدم المتقاعد يوشاي غور هيرشبيرغ (52 عاماً)، في حادث انقلاب سيارة عسكرية.

وكان العدو الإسرائيلي، قد اعترف أمس الثلاثاء، بمقتل 7 من جنوده، بينهم 5 ضباط، خلال التوغل البري في عدة محاور بقطاع غزة.

ووفق معطيات وإحصائيات جيش العدو التي كشف عنها، فإن عدد قتلى الجيش منذ السابع من أكتوبر 2023، قد ارتفع إلى أكثر من 412 جنديا وضابطا و59 شرطيًا، بالإضافة إلى 10 من جهاز الشاباك.