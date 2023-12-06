على من يريد بلينكن فرض عقوبات؟ على 'المستوطنين' أم 'الفلسطينيين'؟

ولتطبيق هذه السياسة الجديدة، سيتم تقييد تأشيرات دخول في أعقاب تورطهم في سلسلة من الهجمات الأخيرة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشددة على أن الكيان الصهيوني يجب أن يفعل المزيد.



وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان صدره يوم أمس: "إن السياسة الجديدة "تستهدف الأفراد الذين يعتقد أنهم متورطون في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية، بما في ذلك عبر ارتكاب أعمال عنف أو اتخاذ إجراءات أخرى بشكل غير مبرر".



وتعليقا على ذلك، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد في الوقت نفسه لفرض حظر تأشيرات على مواطنين فلسطينيين قالت إنهم ارتكبوا أعمال عنف في الضفة الغربية أيضا.



وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن المسؤولين الأمريكيين "يشعرون بقلق كبير إزاء التصعيد الأخير في هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين، لكن السياسة الجديدة ستمنع أيضا دخول الفلسطينيين للولايات المتحدة"، مشيرة إلى أنه "بموجب قواعد الخصوصية لوزارة الخارجية، لن يتم الإعلان عن أسماء الأشخاص الذين سيتم تصنيفهم في الأيام المقبلة".



وأكد الرئيس الأمريكي أن القيود الجديدة سوف تنطبق أيضا على أسر هؤلاء الأفراد المباشرين.



وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن إحياء الجهود الرامية لتحقيق ما يسمى بـ"حل الدولتين" للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بعد انتهاء الصراع الحالي في غزة.