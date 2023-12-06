'إسرائيل' توجه رسالة لمصر..ما فحواها؟

وأوضحت قناة i24NEWS الإسرائيلية "أن هذا جاء خلال زيارة لوفد أمني إسرائيلي إلى مصر أول أمس الاثنين والذي حاول تقديم تطمينات الى مصر حول العمليات العسكرية جنوب غزة".



وزار الوفد الإسرائيلي برئاسة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية غسان عليان العاصمة المصرية القاهرة لمناقشة مجموعة من الملفات المرتبطة بالتطورات الميدانية.



وضم الوفد الإسرائيلي مسؤولا من جهاز الموساد، ووصل على متن طائرة خاصة في زيارة استمرت لعدة ساعات.



وحاول الوفد الإسرائيلي تقديم تطمينات الى مصر حول العمليات العسكرية في جنوب قطاع غزة والتي بدأها الجيش الإسرائيلي بعد انهيار الهدنة المؤقتة، وأشار الى أن الوفد اجتمع مع رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل وناقشوا خلال اجتماعهم إجراءات مرتبطة بدخول شاحنات المساعدات الى قطاع غزة.



ووفق i24NEWS فإن مهمة الوفد الأساسية كانت الرد على تساؤلات مصرية حول التحركات الميدانية الأخيرة للجيش الإسرائيلي جنوب القطاع وتأثير هذه التحركات على مصر.



وأكد الوفد الأمني الإسرائيلي أن "الحكومة الإسرائيلية حريصة على عدم إلحاق أضرار بمصر خلال عملياتها العسكرية في جنوب غزة، وأن هناك تشديدات على القوات التي تنشط هناك بأنه يجب توخي الحذر لتجنب أية أخطاء قد تؤدي الى وقوع أضرار على الأراضي والحدود المصرية".



وأكد الوفد أيضا على إعادة النظر في إجراءات المراجعة والتفتيش على معبر نيتسانا-العوجة لتسهيل مرور شاحنات المساعدات وعدم تكدسها، وذلك بعد إبداء مصر استياءها من تكدس المئات منها عند المعبر لعدة أيام خلال الهدنة".