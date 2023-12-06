كتائب القسام: قصف بئر السبع المحتلة برشقة صاروخية

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان “كتائب القسام” الذراع المسلح لحركة “حماس” في بيان عبر “تلغرام”، قصف “بئر السبع المحتلة برشقة صاروخية، ردا على المجازر بحق المدنيين”.



وذكرت الهيئة (رسمية) أن “صافرات الإنذار دوت الأربعاء في بئر السبع جنوب "إسرائيل"، بعد رصد إطلاق أكثر من 10 صواريخ من داخل قطاع غزة”.



وأكدت أن “دوي صفارات الإنذار رافقه أصوات انفجارات نتجت عن محاولة اعتراض الصواريخ”، دون أن تشير إلى وقوع إصابات أو أضرار.



في السياق، وأشارت الهيئة إلى أن صفارات الإنذار دوت أيضا في عدد من المستوطنات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة.



وفي السياق، أعلنت “كتائب القسام” أيضا أنها “قصفت قاعدة رعيم العسكرية، واستهدفت تحشدات للعدو شرق مغتصبة (مستوطنة) ماجين برشقات صاروخية”.