المقاومة الاسلامية اللبنانية تواصل استهداف مواقع العدو الصهيوني

وأعلنت المقاومة في بيان، استهدافها موقع "رويسة القرن" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ ‌‏موجه وإصابته إصابة مباشرة.



كما أعلنت استهداف مواقع "الضهيرة"، "حدب البستان"، "المالكية"، إضافةً إلى ثكنة "راميم"، التابعين للاحتلال بالأسلحة المناسبة وإصابتهم إصابة ‏مباشرة.



كذلك، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، استهداف المجاهدين لموقع البحري للاحتلال بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات ‏مباشرة.



واستهدافت المقاومة تجمعاً لجنود الاحتلال في كرم التفاح قرب ‏ثكنة "ميتات"، وتجمع آخر في "تل شعر" مقابل بلدة ‏عيتا الشعب، وحققت فيهما إصابات مباشرة.



كذلك، استهدفت المقاومة تجمعاً لجنود الاحتلال في موقع "جل العلام" ‏بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.



وأكّد مصدر في جنوبي لبنان، إطلاق صواريخ من الجنوب باتجاه عدد من المواقع الإسرائيلية.



وأفاد المصدر باستهداف مواقع "جل العلام" و"الضهيرة" و"حدب البستان" وثكنة "راميم" بنيران مباشرة من لبنان، كذلك تعرض موقع الراهب التابع للاحتلال ومحيطه لقصف مباشر من لبنان.



في المقابل،تعرضت أطراف بلدات عيتا الشعب والقوزح وراميا وطيرحرفا ومارون الراس وبليدا، لقصف مدفعي وفق مراسلنا.



وأشار إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي استهدف أطراف ميس الجبل، عيتا الشعب، كونين،، الخيام، والناقورة في جنوب لبنان.



وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف موقع الرادار الإسرائيلي بالأسلحة ‏المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة فيه.



في غضون ذلك، زفت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي حسن الأتات من منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.



وفي السياق قال اللواء في القيادة الشمالية بجيش الاحتلال الإسرائيلي، أوري جوردين، أن حزب الله مستعد وقادر على اجتياح الکیان الإسرائيلي في 15 دقيقة.



وقال جوردين في محادثة مع جنود الاحتياط الذين أنهوا العمل العملياتي على حدود شمال فلسطين المحتلة، إن استعداد حزب الله لاختراق الحدود مع الكيان الإسرائيلي في المعتاد يكون 6 ساعات.



وأضاف: بينما بعد اندلاع الحرب مع حماس في الجنوب كان استعداد حزب الله 15 دقيقة فقط، ويشمل تجمع قوات كتيبة الرضوان وصعود المعدات واختراق الكيان الإسرائيلي.



وأوضح: واقع المستوطنين الذين يزرعون الحقول على بعد متر من السياج، في مواجهة قوات رضوان وحزب الله وليس بينهما عائق، نفهم أن هذا لا يمكن أن يستمر.