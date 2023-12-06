الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 6 كانون الأول 2023 ساعة 20:03

موفدان غربيان يحملان رسائل إسرائيلية إلى لبنان.. ما فحواها؟

موفدان غربيان يحملان رسائل إسرائيلية إلى لبنان.. ما فحواها؟
وكتبت صحيفة "الاخبار" اليوم الأربعاء، ان موفدين غربيين اثنين توليا حمل الرسائل الإسرائيلية إلى لبنان مع اقتراحات "بإنشاء منطقة عازلة لإبعاد حزب الله، وتحديداً قوة النخبة فيه (قوة الرضوان) من منطقة جنوب الليطاني".

واضافت الاخبار: تولت باريس الترويج لهذه الصيغة، نيابة عن الغرب و"إسرائيل"، عبر موفدَيها، المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، ومدير المخابرات الفرنسية برنار إيمييه الذي وصل إلى بيروت قبل يومين في زيارة لم يُعلن عنها، والتقى خلالها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري.

واكدت مصادر مطلعة للصحيفة أن إيمييه وصل إلى بيروت قادماً من تل أبيب، وأن كلودريان، ركز في لقاءاته على وضع الجبهة الجنوبية وضرورة عدم التصعيد وتحييد لبنان عن الأحداث في غزة، مكرراً التهويل الفرنسي من مخاطر التصعيد على لبنان ومن ردة الفعل الإسرائيلية.

وتزامنت زيارة إيمييه مع تسريبات في الإعلام الاسرائيلي عن وصول وفد فرنسي يضم دبلوماسيين ومسؤولين رفيعي المستوى في الجيش الفرنسي إلى "إسرائيل" الأسبوع الجاري، وأن باريس تحاول التوصل إلى حل دبلوماسي في ما يتعلق بالحدود الشمالية مع لبنان.

في سياق متصل، اوضحت مصادر دبلوماسية إن أي تعديل للقرار 1701 يتطلب سياقاً للوصول إليه، إما على الساخن عبر تصعيد يفرض مثل هذا التعديل، من دون استبعاد أن يكون ذلك من ضمن الحرب النفسية التي تشنها "إسرائيل"، وإما على البارد عبر اقتراحات دبلوماسية قد تصل إلى حد طرح الانسحاب من مناطق لبنانية محتلة وحل مسألة النقاط الحدودية المتنازع عليها مع لبنان، مذكرة بالزيارة المفاجئة للمبعوث الأميركي آموس هوكشتين لبيروت الشهر الماضي.

وأفادت ان تركيز الموفدين الفرنسيين الرسميين الثلاثة الى لبنان كان على ضرورة التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون ليس لان فرنسا مرتبطة بشخصه وليس لان باريس تريد جوزف عون لانه يحمي أوروبا من اللاجئين السوريين بل لان باريس تعول على التمديد له بسبب خطر الحرب في الجنوب والقلق من الهجوم على لبنان من دون ان يكون فيه قائد جيش ومن دون رئيس للجمهورية.
رقم : 1100864
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الساعدي: قصف القوات الأمريكية تكليف شرعي
الساعدي: مقاومة القوات الأمريكية تكليف شرعي
طلائع طوفان الأقصى في لبنان.. ما الهدف؟
طلائع طوفان الأقصى في لبنان.. ما الهدف؟
6 كانون الأول 2023
الاقتصاد ‘‘الإسرائيلي‘‘ يترنح تحت وطأة طوفان الأقصى
الاقتصاد ‘‘الإسرائيلي‘‘ يترنح تحت وطأة طوفان الأقصى
6 كانون الأول 2023
خلافات مجلس الحرب ‘‘الإسرائيلي‘‘ وأثرها في الميدان
خلافات مجلس الحرب ‘‘الإسرائيلي‘‘ وأثرها في الميدان
6 كانون الأول 2023
موظفو أمازون يطالبون بإنهاء عقودها مع ‘‘إسرائيل‘‘.. هل تصغي؟
موظفو أمازون يطالبون بإنهاء عقودها مع ‘‘إسرائيل‘‘.. هل تصغي؟
6 كانون الأول 2023
مراجعة 13 اتفاقية مع ‘‘إسرائيل‘‘.. الأردن تعيد خلط الأوراق
مراجعة 13 اتفاقية مع ‘‘إسرائيل‘‘.. الأردن تعيد خلط الأوراق
6 كانون الأول 2023
بايدن: بداية عام 2024 موعداً لإنهاء العمليات في غزة
بايدن: بداية عام 2024 موعداً لإنهاء العمليات في غزة
5 كانون الأول 2023
سرايا القدس: المقاومة بألف خير ونكبد العدو خسائر فادحة
سرايا القدس: المقاومة بألف خير ونكبد العدو خسائر فادحة
5 كانون الأول 2023
قيادي في المقاومة العراقية: المحتل الأمريكي وجود نجس
قيادي في المقاومة العراقية: المحتل الأمريكي وجود نجس
5 كانون الأول 2023
اليمن يوقع على قانون حظر التطبيع مع العدو الصهيوني
اليمن يوقع على قانون حظر التطبيع مع العدو الصهيوني
5 كانون الأول 2023
‘‘طوفان‘‘ في إدارة بايدن...‘‘تمرد‘‘ المسؤولين الأمريكيين دفاعاً عن فلسطين
‘‘طوفان‘‘ في إدارة بايدن...‘‘تمرد‘‘ المسؤولين الأمريكيين دفاعاً عن فلسطين
5 كانون الأول 2023
الاحتلال في جحر الديك.. الاستهداف المؤلم
الاحتلال في جحر الديك.. الاستهداف المؤلم
5 كانون الأول 2023
ملحمة نساء غزة في ‘‘طوفان الأقصى‘‘
ملحمة نساء غزة في ‘‘طوفان الأقصى‘‘
5 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
طلائع طوفان الأقصى في لبنان.. ما الهدف؟
الاقتصاد ‘‘الإسرائيلي‘‘ يترنح تحت وطأة طوفان الأقصى
خلافات مجلس الحرب ‘‘الإسرائيلي‘‘ وأثرها في الميدان
موظفو أمازون يطالبون بإنهاء عقودها مع ‘‘إسرائيل‘‘.. هل تصغي؟