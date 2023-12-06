عباس يطالب واشنطن التدخل الفوري لوقف العدوان على غزة

أكد الرئيس الفلسطيني على ضرورة "تدخل الجانب الأمريكي لمنع ما تقوم به سلطات الاحتلال والمستوطنون من اعتداءات وجرائم قتل، وهدم للمنازل، وتهجير للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس ومناطق الأغوار التي تشهد ضما صامتا ومخططا له".



وأضاف، إن "آلة القتل الإسرائيلية استباحت كافة المحرمات، باستهدافها المدنيين والمستشفيات ومراكز الإيواء، ولم تدع أي مكان آمن يلجأ إليه أبناء شعبنا من هذه المجازر التي ترتكب بدون محاسبة من قبل المجتمع الدولي".



وتابع محمود عباس، "لن نسمح بتمرير التهجير القسري لأبناء شعبنا الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس".



وشدد على ضرورة "مضاعفة إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت ممكن، وتقديم ما يلزم من مساعدات لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية عملها على علاج الآلاف من الجرحى وتقديم خدماتها في غزة".



وقال عباس: "لن ولم نتخلَ عن أبناء شعبنا في قطاع غزة مهما كانت التضحيات، وقطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ومخططات سلطات الاحتلال في فصل، أو احتلال، أو اقتطاع، أو عزل أي جزء من قطاع غزة مرفوضة رفضا كاملا ولن يتم السماح بتنفيذها".



وأشار، أن "البدء بتنفيذ حل الدولتين، يتطلب حصول فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، وعقد المؤتمر الدولي للسلام، من أجل توفير الضمانات الدولية والجدول الزمني للتنفيذ".



واعتبر الرئيس الفلسطيني أن "السلام والأمن يتحققان من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي".