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الأربعاء 6 كانون الأول 2023 ساعة 20:11

إجراء عاجل من لبنان بعد قصف إسرائيلي واستشهاد عسكري

إجراء عاجل من لبنان بعد قصف إسرائيلي واستشهاد عسكري
وقال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، اليوم الاربعاء:"سنقدم شكوى لمجلس الأمن بعد استهداف إسرائيل الجيش اللبناني وسقوط شهيد وجرحى في صفوفه".

وجاء في بيان وزارة الخارجية اللبنانية عبر منصة "اكس": "قامت اسرائيل بالامس بإستهداف مركز للجيش اللبناني في منطقة العديسة مما ادى الى استشهاد عسكري واصابة ثلاثة آخرين بجروح نقلوا على اثرها الى المستشفى للمعالجة".

واضافت :"يؤمن لبنان إيماناً عميقاً بأهمية الالتزام بالقانون الدولي واحترام القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، فيما تمعن إسرائيل بانتهاك سيادة لبنان والاعتداء عليها براً وبحر وجواً ممتنعةً عن تنفيذ القرارات الدولية لا سيما القرار 425".

مضيفة :"أما بالنسبة للقرار 1701 الصادر عن مجلس الامن الدولي عام 2006 فإن إسرائيل هي التي لم تلتزم بتنفيذ مضمونه كاملاً. ففي حين أن غاية القرار النهائية تتمثل بوقفِ دائمِ لإطلاق النار، والذي تتعمد إسرائيل تقويضه، إذ انها ما انفكت إسرائيل تخرق بنوده بالاعتداء شبه اليومي على سيادة لبنان برا وبحراً وجواً، وتكرّس احتلالها عبر قضمها لأراضٍ لبنانية.

وأشارت الخارجية اللبنانية :"أدّت الغارات الإسرائيلية الى سقوط ضحايا وإصابة عدد كبير من المدنيين، والصحافيين، والمسعفين، والأطفال والى تهجير ما يزيد عن الثلاثين ألف مواطن لبناني من منازلهم، كذلك تسبب استخدام الجيش الإسرائيلي لقذائف الفوسفور".
رقم : 1100866
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