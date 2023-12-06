إيران تعلن إلغاء أنشطة مفتشي الوكالة الدولية الذرية من ألمانيا وفرنسا

وقال كمالوندي لوكالة إيرانية إنه “بموجب المادة 9 من اتفاقية الضمانات، يحق لكل دولة قبول أو عدم قبول المفتشين المقترحين، بل ويمكنها إلغاء قبولهم بعد قبول المفتشين”.



وأضاف “وهذا الحق في السيادة لا يقتصر على إيران، فكل الدول لديها مثل هذا الحق، وفي بعض الحالات تستخدم هذا الحق”.



وتابع المسؤول الإيراني “وباستخدام حقنا القانوني والمشروع قمنا بإلغاء نشاط التفتيش من ألمانيا وفرنسا، لكن للأسف وبسبب التقرير الموجه من مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي وعدم الإشارة إلى هذا الحق القانوني لبلدنا (إيران) تم خلق الفضاء وتهميشه”.