مسؤول بالقضاء العراقي من طهران: جريمة مطار بغداد قيد التحقيق

ونقلت وكالة أنباء “ميزان” الإيرانية، تصريحات القاضي ليث جبر حمزة خلال اجتماعه مع رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إيجي.



أوضح القاضي جبر حمزة إنه قائلاً “تقديم التقارير لبعضنا البعض حول قضية العمل الإرهابي والإجرامي الذي شهده مطار بغداد والذي أدى إلى استشهاد الشهيد سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقهما، وتسريع إجراءات الإجراءات القضائية بهدف الملاحقة القضائية ومعاقبة جميع العملاء والمشرفين والقادة وكل من تورط في هذه الجريمة الكبرى”،



وأضاف “التعاون القضائي من خلال تبادل المعلومات وتبادل الخبرات وتوثيق الجرائم المرتكبة ومحاكمة ومعاقبة عملاء الجماعات الإرهابية والدفاع عن حقوق الضحايا في المحاكم الوطنية والدولية”.



من جانبه، قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية إنه “ينبغي متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون بين حكومتي إيران والعراق فيما يتعلق بالجماعات الإرهابية المتمركزة في إقليم كردستان العراق بجدية”، مشدداً على أن “الحركات الإرهابية ليس لها وجه وقناع؛ وقد تظهر في شكل جديد كل يوم”.



وثمن رئيس السلطة القضائية الإيرانية إجراءات الدعم التي اتخذتها الحكومة والشعب العراقي تجاه قضية الشعب الفلسطيني المظلوم، وقال: أتقدم بالشكر الجزيل للشعب العراقي والحكومة والنظام القضائي لتفسير الجرائم التي ارتكبت في السنوات الأخيرة وخاصة في الخمسين يوما الماضية”.