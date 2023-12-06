استهداف جديد بالصواريخ البالستية لـ ” إيلات ” من اليمن

وفي منشور على منصة "أكس"، أكد العميد سريع أنّ القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي، "وكذلك تنفيذ قرار منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر، نصرةً للشعب الفلسطيني المظلوم وحتى يتوقّف العدوان على إخوانِنا في غزة".



وفي وقتٍ سابق اليوم، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية اعتراض صاروخ في سماء "إيلات" جنوب فلسطين المحتلة جرى إطلاقه من البحر الأحمر، وذلك بعدما نقلت عن مستوطنين في "إيلات"، سماعهم صوت انفجارين على الأقل.



وفي سياقٍ متصل، أكد وزير الدفاع في حكومة صنعاء، اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، حرص الجمهورية اليمنية على حماية وتأمين الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مشدداً على حق اليمن في أن يحمي الملاحة البحرية في مياهه الإقليمية.



وطمأن اللواء العاطفي "دول العالم كافة أنّ البحر الأحمر منطقة آمنة للملاحة والتجارة الدولية ومرور السفن، عدا السفن الخاصة بالكيان الصهيوني أو التي لها علاقة به".



كما شدّد على أنّ البحر الأحمر من خليج العقبة وحتى باب المندب، "أصبح محرّماً على الكيان الصهيوني"، مؤكداً أنه "سيتم الاستيلاء على أي سفينة للكيان الصهيوني في البحر الأحمر أو إنزال الضربات عليها".



وأشار إلى أنّ "القوات البحرية والقوة الصاروخية والطيران المسيّر جاهزة لإنزال أقسى الضربات الفردية والجماعية على الأهداف الثابتة أو المتحركة للكيان الصهيوني نصرةً لأهلنا في غزة".



كذلك، أكد الاستمرار في تنفيذ الضربات الصاروخية والطيران المسيّر على أي أهداف تخص الاحتلال حتى يوقف عدوانه على غزة.



وفي وقتٍ سابق اليوم، أشار عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله، علي القحوم، إلى أنّ موقف اليمن كدولة، ووقوفه مع فلسطين قولاً وفعلاً من خلال العمليات الكبرى التي يشنها في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، يثير "ضجيج" الإسرائيليين والأميركيين.



وأمس، أكد عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله اليمنية، محمد البخيتي، أنّ عمليات اليمن العسكرية في البحر الأحمر وبحر العرب لها أهداف إنسانية وأخلاقية معلَنة ومعروفة للجميع، ولا تستهدف إلّا السفن الإسرائيلية.



وكانت القوات المسلحة اليمنية،قد نفذّت عملية بحرية جرى خلالها استهداف سفينتين إسرائيليتين في باب المندب، فضلاً عن السيطرة على سفينة إسرائيلية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.



وقبل يومين، أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، تنفيذ عملية بحرية جرى خلالها استهداف سفينتين إسرائيليتين في باب المندب، مشيراً إلى أن السفينتين هما "يونيتي إكسبلورر" وسفينة " نامبر ناين"، وتأتي العملية بالتزامن مع تجدّد العدوان الإسرائيلي على غزّة.



وأقرّت وسائل إعلام إسرائيلية، مراراً، بأنّ اليمن يشكل تهديداً استراتيجياً لـ"إسرائيل" بسبب موقعه الجغرافي.



يُشار إلى أنه، في الـ19 من الشهر الماضي، نجحت القوات البحرية اليمنية في احتجاز سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر، كان على متنها 52 شخصاً.