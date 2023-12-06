الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 6 كانون الأول 2023 ساعة 21:42

هكذا علق نتنياهو على استعداد محمود عباس لتولي الحكم في غزة!

هكذا علق نتنياهو على استعداد محمود عباس لتولي الحكم في غزة!
جاء ذلك في تدوينة لنتنياهو عبر حسابه على منصة “إكس”، تعليقا على ما أوردته شبكة “سكاي نيوز” حول استعداد عباس لتحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية حكم قطاع غزة إلى جانب الضفة الغربية.

وكانت شبكة “سكاي نيوز” نقلت عن مصادر فلسطينية أن عباس أكد استعداد السلطة الفلسطينية لتولي الحكم في غزة والضفة بعد نهاية الحرب.

وقال نتنياهو: طالما أنا رئيس وزراء "إسرائيل"، فهذا لن يحدث (لن يحكم عباس غزة).

وأضاف: “أولئك الذين يربون أطفالهم على الإرهاب ويمولون الإرهاب ويدعمون عائلات الإرهابيين، لن يتمكنوا من حكم غزة بعد القضاء على حماس”، على حد تعبيره.

ولم يصدر تعقيب فوري من الرئاسة الفلسطينية حول تصريحات نتنياهو، لكن الرئيس الفلسطيني أكد مرارا أنه “لا حلا أمنيا أو عسكريا لقطاع غزة، وهو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي”.

ومساء الثلاثاء، قال نتنياهو في مؤتمر صحافي: “في اليوم التالي لحماس (انتهاء الحرب)، يجب أن تكون غزة منزوعة السلاح، وهناك قوة واحدة فقط يمكنها أن تكون مسؤولة عن ذلك، وهي الجيش الإسرائيلي، ولن أكون مستعدا لأي ترتيب آخر”.

والاثنين، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن نتنياهو أبلغ الإدارة الأمريكية بأنه لن تكون هناك سلطة فلسطينية في غزة في مرحلة ما بعد الحرب.

وبحسب المصدر ذاته، قال نتنياهو لنواب من حزب “الليكود” الذي يرأسه في اجتماعات مغلقة هذا الأسبوع، إنه “يعارض أي سيطرة للسلطة الفلسطينية على قطاع غزة بعد الحرب”، وأبلغ الولايات المتحدة ونقل لها رسائل بأنه لن تكون هناك سلطة فلسطينية في غزة ما بعد الحرب”.

ونقلت الهيئة عن نتنياهو قوله لنواب “الليكود”: “ليس فقط لن تكون هناك سلطة فلسطينية متجددة في غزة بعد الحرب، بل لن تكون هناك سلطة فلسطينية في غزة على الإطلاق”.

وتتعارض تصريحات نتنياهو مع موقف الولايات المتحدة، التي قدمت لـ"إسرائيل" منذ اندلاع الحرب أقوى دعم عسكري ودبلوماسي ممكن، والتي أعربت مرارا عن وجوب أن تكون هناك “سلطة فلسطينية” بعد الحرب في قطاع غزة.
رقم : 1100899
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الساعدي: قصف القوات الأمريكية تكليف شرعي
الساعدي: مقاومة القوات الأمريكية تكليف شرعي
طلائع طوفان الأقصى في لبنان.. ما الهدف؟
طلائع طوفان الأقصى في لبنان.. ما الهدف؟
6 كانون الأول 2023
الاقتصاد ‘‘الإسرائيلي‘‘ يترنح تحت وطأة طوفان الأقصى
الاقتصاد ‘‘الإسرائيلي‘‘ يترنح تحت وطأة طوفان الأقصى
6 كانون الأول 2023
خلافات مجلس الحرب ‘‘الإسرائيلي‘‘ وأثرها في الميدان
خلافات مجلس الحرب ‘‘الإسرائيلي‘‘ وأثرها في الميدان
6 كانون الأول 2023
موظفو أمازون يطالبون بإنهاء عقودها مع ‘‘إسرائيل‘‘.. هل تصغي؟
موظفو أمازون يطالبون بإنهاء عقودها مع ‘‘إسرائيل‘‘.. هل تصغي؟
6 كانون الأول 2023
مراجعة 13 اتفاقية مع ‘‘إسرائيل‘‘.. الأردن تعيد خلط الأوراق
مراجعة 13 اتفاقية مع ‘‘إسرائيل‘‘.. الأردن تعيد خلط الأوراق
6 كانون الأول 2023
بايدن: بداية عام 2024 موعداً لإنهاء العمليات في غزة
بايدن: بداية عام 2024 موعداً لإنهاء العمليات في غزة
5 كانون الأول 2023
سرايا القدس: المقاومة بألف خير ونكبد العدو خسائر فادحة
سرايا القدس: المقاومة بألف خير ونكبد العدو خسائر فادحة
5 كانون الأول 2023
قيادي في المقاومة العراقية: المحتل الأمريكي وجود نجس
قيادي في المقاومة العراقية: المحتل الأمريكي وجود نجس
5 كانون الأول 2023
اليمن يوقع على قانون حظر التطبيع مع العدو الصهيوني
اليمن يوقع على قانون حظر التطبيع مع العدو الصهيوني
5 كانون الأول 2023
‘‘طوفان‘‘ في إدارة بايدن...‘‘تمرد‘‘ المسؤولين الأمريكيين دفاعاً عن فلسطين
‘‘طوفان‘‘ في إدارة بايدن...‘‘تمرد‘‘ المسؤولين الأمريكيين دفاعاً عن فلسطين
5 كانون الأول 2023
الاحتلال في جحر الديك.. الاستهداف المؤلم
الاحتلال في جحر الديك.. الاستهداف المؤلم
5 كانون الأول 2023
ملحمة نساء غزة في ‘‘طوفان الأقصى‘‘
ملحمة نساء غزة في ‘‘طوفان الأقصى‘‘
5 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
طلائع طوفان الأقصى في لبنان.. ما الهدف؟
الاقتصاد ‘‘الإسرائيلي‘‘ يترنح تحت وطأة طوفان الأقصى
خلافات مجلس الحرب ‘‘الإسرائيلي‘‘ وأثرها في الميدان
موظفو أمازون يطالبون بإنهاء عقودها مع ‘‘إسرائيل‘‘.. هل تصغي؟