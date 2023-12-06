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الأربعاء 6 كانون الأول 2023 ساعة 21:51

بوتين يصل إلى السعودية في زيارة عمل

بوتين يصل إلى السعودية في زيارة عمل
وبدأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان آل سعود، المحادثات في الرياض.

ويعقد الاجتماع بشكل موسع بحضور وفود من البلدين.

وكما ذكر سابقًا، من المخطط مناقشة التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، والتفاعل في صيغ متعددة الأطراف.

وزار الرئيس الروسي، في وقت سابق من اليوم، دولة الإمارات، وأجرى محادثات مع الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، في أبوظبي.

ويرافق الرئيس الروسي وفد دبلوماسي كبير يضم وزير الخارجية سيرغي لافروف، والنائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف، ونائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، ورئيسة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا.

كما يضم الوفد مدير وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" يوري بوريسوف، ومدير "روساتوم" أليكسي ليخاتشيف، ومدير صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، وغيرهم.
رقم : 1100902
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