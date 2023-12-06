استهداف أكبر مصفاة للنفط في السودان

وقالت مصادر مطلعة: "إن العملية حدثت في الساعة السابعة من صباح اليوم الأربعاء والحقت اضرارا بليغة بمركز للتحكم الرابط بين المصفاة ، النقل التوزيع والمستودعات وتسببت في تدمير كبير في الوحدات المذكورة دون خسائر في الأرواح للمدنيين".



وتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في بيانات، الاتهامات حول قصف مصفاة الجيلي،مشيرا إلى أن المصفاة تخضع حاليا بالكامل لسيطرة قوات الدعم السريع.



وفي هذا الإطار، حمل الناطق باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبدالله، قوات الدعم السريع مسئولية قصف المصفاة، معتبرا أن القصف تسبب في تدميرها بشكل كامل.



وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في السودان، في بيان لها، إن قوات الدعم السريع تسببت اليوم بحدوث حريق ببعض مرافق مصفاة الخرطوم بالجيلي، نتيجة لإقدامها على تدمير وحدات التحكم في المصفاة"بينما إدعت قوات "الدعم السريع" أن طيران الجيش السوداني قصف، فجر اليوم الأربعاء، وللمرة الرابعة مصفاة الجيلي للبترول، ودمرتها بالكامل".



وتعتبر مصفاة الجيلي الواقعة على بعد 70 كيلومترا من الخرطوم، واحدة من أكبر المصافي في السودان، اكتمل بناؤها في العام 2000، ترتبط مع مناطق الإنتاج النفطي بخط أنابيب كما ترتبط بميناء بشائر لتصدير النفط على البحر الأحمر، وتوفر المصفاة غالب الاحتياجات النفطية والغاز للبلاد.



يشار إلى أن أكثر من 120 منشأة حيوية تعرضت لدمار شامل أو جزئي خلال الحرب، بينما طال معظم الأحياء السكنية والأسواق والمنشآت الصناعية والاقتصادية والمتاحف الوطنية والجامعات والمدارس وذلك وسط تبادل الاتهامات بين طرفي القتال بينما يلقي كل واحد منهما المسؤولية على عاتق الثاني كل مرة.