الساعدي: مقاومة القوات الأمريكية تكليف شرعي

العراق (إسلام تايمز) - اعتبر الأمين العام لحركة الجهاد والبناء المنضوية في تحالف نبني، جواد رحيم الساعدي، مساء الأربعاء، أن قصف القواعد الأمريكية في العراق تكليف شرعي، مؤكداً أن “وجود هذه القوات مخالف للقوانين العراقية”.