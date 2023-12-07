امير عبداللهيان: الايام القادمة ستكون رهيبة جدا للكيان الصهيوني

وناقش وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في محادثة هاتفية مساء الاربعاء آخر التطورات في غزة والضفة الغربية والعدوان الجاري من قبل الكيان الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.



وادان الجانبان جرائم الكيان الإسرائيلي ضد النساء والأطفال في غزة والضفة الغربية، ودعيا إلى الوقف الفوري لجرائم الحرب والإبادة الجماعية والانتهاكات الصارخة للقوانين الدولية من قبل الكيان من خلال اتخاذ إجراءات فورية من قبل المجتمع الدولي.



وشدد الطرفان أيضًا على إرسال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى الشعب الفلسطيني.



وأعرب وزيرا الخارجية الإيراني والقطري عن دعمهما لجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش لوقف هجمات الكيان الإسرائيلي ضد سكان غزة وعبّرا عن الاهتمام بالقرار المقترح في مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في غزة والضفة الغربية كتركيز من المجتمع الدولي على طريق الحل السياسي.



وذكر أمير عبد اللهيان في هذا الاتصال الهاتفي أن المقاومة الإسلامية ردت حتى الآن بقوة على اعتداءات الكيان الإسرائيلي، وبناء عليه ستكون الأيام القادمة رهيبة جدا بالنسبة للكيان.