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الخميس 7 كانون الأول 2023 ساعة 08:51

دفعة جديدة من صواريخ باليستية يمنية تدك عمق الكيان ‘‘الاسرائيلي‘‘

دفعة جديدة من صواريخ باليستية يمنية تدك عمق الكيان ‘‘الاسرائيلي‘‘
وأكدت القوات اليمنية في بيان لها، أن "القوة الصاروخية أطلقت دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف عسكرية للكيان الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة"؛ حسب ما افاد به موقع المسيرة الاخباري.

ولفت البيان، إلى أن القوت المسلحة اليمنية، "مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي وكذلك تنفيذ قرار منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر نصرةً للشعب الفلسطيني المظلوم وحتى يتوقف العدوان على إخوانِنا في غزة".

وزير دفاع اليمن : البحر الأحمر محرم على السفن التابعة والمرتبطة بكيان الاحتلال

من جانب اخر، أكد وزير الدفاع بحكومة تصريف الاعمال اليمنية في صنعاء اللواء الركن "محمد ناصر العاطفي"، حرص "الجمهورية اليمنية على حماية وتأمين الملاحة الدولية في البحر الأحمر، ومن حق اليمن أن يحمي الملاحة البحرية في مياهه الإقليمية".

وقال "العاطفي" خلال تفقده لمرابطين من منتسبي القوات البحرية والدفاع الساحلي والمنطقة العسكرية الخامسة في الساحل الغربي، "نطمئن كافة دول العالم أن البحر الأحمر منطقة آمنة للملاحة والتجارة الدولية ومرور السفن، عدا السفن الخاصة بالكيان الصهيوني أو التي لها علاقة به".

وشدد، بأن "البحر الأحمر من خليج العقبة وحتى باب المندب، أصبح محرم على الكيان الصهيوني وسيتم الاستيلاء على أي سفينة للكيان الصهيوني في البحر الأحمر أو إنزال الضربات عليها".

واردف بالقول ان : القوات البحرية والقوة الصاروخية والطيران المسير، جاهزة لانزال أقسى الضربات الفردية والجماعية على الأهداف الثابتة أو المتحركة للكيان الصهيوني نصرة لأهلنا في غزة، وسنستمر في تنفيذ الضربات الصاروخية والطيران المسير على أي أهداف تخص الكيان الصهيوني حتى يوقف عدوانه على غزة.

واضاف : إن الكيان الصهيوني هو العدو الأول للسلام، والسلام في المنطقة مرهون بزوال هذا الكيان الغاصب؛ مشيرا إلى، أن "العدو الصهيوني سقط بعد السابع من أكتوبر وسيتم تغيير الخارطة على مستوى المنطقة العربية والعالم".
مصدر : وكالات
رقم : 1100982
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