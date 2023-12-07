إجراء عاجل من أمريكا ضد حركة ‘‘حماس‘‘

واضاف وزير العدل الأمريكي، إن بلاده تعتزم محاسبة "المسؤولين" عن مقتل رعاياها في الكيان الاسرائيلي خلال عملية طوفان الاقصى التي ترتبط بحركة حماس.



وزعم جارلاند، في مؤتمر صحفي: "قتل أكثر من 30 أمريكيا وخطف عددا أكبر في هجوم 7 أكتوبر.. سوف نحقق في ذلك ونقدم هؤلاء الأشخاص إلى العدالة".



وكانت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، أفادت اليوم الأربعاء، بأن كبار قادة الجيش الإسرائيلي أجروا مشاورات عاجلة في الليلة التي سبقت 7 أكتوبر بشأن هجوم محتمل لحركة حماس.



وأوضحت هاآرتس، أن الحاضرين للاجتماع في وزارة الحرب خلصوا إلى أن حماس "كانت تجري تدريبا على حدود غزة ولا تستعد لهجوم".