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الخميس 7 كانون الأول 2023 ساعة 09:41

اول رد روسي على تصريحات بايدن بشأن اندلاع حرب امريكية روسية

اول رد روسي على تصريحات بايدن بشأن اندلاع حرب امريكية روسية
جاء ذلك في أعقاب تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال فيها إنه يعتقد أن روسيا ستهاجم حليفاً في حلف شمال الأطلسي بعد انتصارها في أوكرانيا.

وأوضح أنطونوف: "إن مثل هذه القصص المرعبة ملفقة من أجل تبرير النفقات الباهظة لدافعي الضرائب والقوى السياسية من أجل "ردع" الاتحاد الروسي.

ووصف أنطونوف تصريحات بايدن بأنها "محاولة لسكب الوقود على نار الحرب بالوكالة الأوكرانية، وهو ما يعني أن الولايات المتحدة انفصلت عن الواقع، حيث ناقشت بسهولة احتمال حدوث اشتباك مباشر بين القوات المسلحة لبلدينا.

وأضاف أنطونوف "إن هذا النوع من الخطاب الاستفزازي غير مقبول بالنسبة لقوة نووية مسؤولة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وصناعتها الدفاعية "النهمة" هم المستفيدون المباشرون من إراقة الدماء في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، صرّح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، بأن أمريكا ترى أنه من المحتمل جدًا أن يشارك الجيش الأمريكي في المواجهة مع القوات الروسية بعد انتصار روسيا في أوكرانيا.

وقال كيربي للصحفيين: "من المرجح جدًا أن يتدخل الجيش الأمريكي إذا حقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نصرًا استراتيجيًا في أوكرانيا".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه "واثق من أن روسيا ستهاجم دول الناتو بعد الانتصار في أوكرانيا".
مصدر : وكالات
رقم : 1100995
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