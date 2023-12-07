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الخميس 7 كانون الأول 2023 ساعة 10:03

إصابة 100 جندي ‘‘إسرائيلي‘‘ بأعينهم خلال عدوانهم على غزة

إصابة 100 جندي ‘‘إسرائيلي‘‘ بأعينهم خلال عدوانهم على غزة
وقالت هيئة البث العبرية مساء الأربعاء: "أصيب عشرات من المقاتلين (من الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة) بجروح خطيرة في أعينهم، حتى أن بعضهم أصيب بالعمى بسبب عدم استخدام النظارات الواقية". وأضافت: "نجمت هذه الإصابات بما في ذلك عن الأعيرة النارية والشظايا، نتيجة عدم ارتداء النظارات الواقية التي تحمي الأعين".

وتابعت الهيئة: "بين 10 و15% من تلك الإصابات أدت إلى العمى في إحدى العينين أو كلتيهما". وأشارت إلى أنّ مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع، استقبل وحده 40 جندياً مصاباً في العين.

ولفتت إلى أنه خلال الأيام الثلاثة الأخيرة فقط استقبل ذات المستشفى 5 إصابات بجروح خطيرة في العين، وتم إجراء عمليات جراحية صعبة لبعضهم.

من جانبه، رد الجيش الاحتلال على تقرير هيئة البث، زعم انه "ليس هناك نقص في النظارات الواقية، ويقوم الجيش بتقليص الحالات التي لا يرتدي فيها الجنود تلك النظارات إذا ما اقتضت الحاجة من خلال تنمية الوعي بأهمية ارتدائها".

وحتى مساء الأربعاء، ارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال منذ بداية العدوان على قطاع غزة في 7 تشرين الأول الماضي إلى 411، بينهم 10 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسبق أن قالت هيئة البث إن نحو 2000 من جنود الاحتلال صنفوا بأنهم مصابون ومتضررون جراء العدوان على غزة، ما استدعى عرضهم على ضابط صحة نفسية.
مصدر : وكالات
رقم : 1101001
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