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الخميس 7 كانون الأول 2023 ساعة 11:01

الرئيس الايراني: فلسطين ستكون احد أهم محاور محادثاتنا في موسكو

الرئيس الايراني: فلسطين ستكون احد أهم محاور محادثاتنا في موسكو
واضاف الرئيس رئيسي في حديثه الى الصحفيين قبيل مغادرته طهران صباح اليوم الخميس متوجها الى موسكو ان زيارته هذه تاتي بدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين وبهدف اجراء مشاورات حول القضايا الحساسة للمنطقة وكذلك بحث سبل توسيع العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة.

واوضح انه تم خلال هذه السنوات اتخاذ خطوات جيدة على طريق تمتين العلاقات وتوفير مصالح المنطقة. فكلا البلدين حريصان على ارساء السلام والاستقرار في المنطقة ولديهما نظرة مشتركة تجاه قضايا المنطقة والعالم.

واكد ان تقوية خطوط الطاقة والصناعة والزراعة والموضوعات المختلفة تشكل مجالات للتعاون بين ايران وروسيا.
مصدر : وكالات
رقم : 1101011
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