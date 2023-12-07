لليوم الـ 62 للعدوان .. إبادة جماعية متواصلة في غزة



واشار "المركز الفلسطيني للاعلام" أن طائرات الاحتلال ومدفعيته وزوارقه نفذت مئات الغارات وعمليات القصف على مختلف أرجاء قطاع غزة، مخلفة مئات الشهداء والجرحى.



وأضاف أن قوات الاحتلال تواصل التركيز في قصفها العنيف على استهداف خانيونس وشمال غزة وشرقها مع توسع توغلها البري الذي يجابه بمقاومة شديدة.



وارتقى شهيد وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة برهوم في مخيم يبنا جنوبي مدينة رفح.

وسجلت إصابات في قصف الاحتلال منازل لعائلة “شعت” محيط المقبرة القديمة وسط خانيونس



وشنت طائرات الاحتلال غارات جديدة على مدينة خانيونس وعلى مخزن لعائلة الحمارنة شرقي المغازي.



وارتقى 4 شهداء من عائلة التلباني بينهم 4 أطفال بغارة إسرائيلية على مخيم المغازي.



وشنت طائرات الاحتلال غارات جديدة على مدينة خانيونس.



وارتقى 4 شهداء في قصف استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



وشنت طائرات الاحتلال غارة إسرائيلية على مخزن لعائلة الحمارنة شرقي المغازي



وارتقى ٤ شهداء من عائلة التلباني بينهم ٣ أطفال بغارة إسرائيلية على مخيم المغازي.



وأفاد مجمع ناصر الطبي في خانيونس بوصول 44 شهيدًا منهم 12 سيدة و7 أطفال جراء عدوان الاحتلال أمس الأربعاء، إلى جانب إصابة 190 آخرين، منهم 48 سيدة و27 طفلا.