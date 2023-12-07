سفير إيران لدى كينيا يقدم نسخة من اوراق اعتماده

وافاد مصدر صحفي ان علي غلام بور سفير إيران الجديد في نيروبي التقى مسؤول شؤون البروتوكولات في الحكومة الكينية (في وزارة الخارجية) وسلمه نسخة من أوراق اعتماده.



وفي هذا اللقاء، اشار الجانب الكيني، الى القواسم الثقافية المشتركة بين البلدين ومناطق الجذب في كينيا، معربا عن أمله في أن يرتفع مستوى العلاقات بين البلدين بشكل أكبر.



بدوره أعرب السفير غلام بور عن أمله في أن تتوسع العلاقات بين البلدين الصديقين في ظل إرادة مسؤوليهما.



وأضاف السفير الإيراني الجديد أن سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحتاج إلى مزيد من المؤازرة من حكومة جمهورية كينيا في القيام بالمهام الموكلة إليها من أجل رفع مستوى العلاقات.



وشغل السفير غلام بور سابقًا منصب رئيس إدارة التنمية والمؤسسات المالية والتجارية الدولية بوزارة الخارجية، ونائب الممثل الدائم للبلاد لدى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (SCOPE)، وممثل جمهورية إيران الإسلامية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، وعمل كعضو في مجلس إدارة الصندوق العالمي لتغير المناخ.​