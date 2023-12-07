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الخميس 7 كانون الأول 2023 ساعة 12:46

لبنان: المقاومة الإسلامية تستهدف موقع المرج وحرج راميم

لبنان: المقاومة الإسلامية تستهدف موقع المرج وحرج راميم
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، اليوم الخميس، استهدافها موقع المرج وحرج راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة)، ‏بالأسلحة المناسبة، مشيرة إلى تحقيقها إصابات مباشرة.

وتواصل المقاومة استهداف مواقع تابعة للاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بالصواريخ والأسلحة، محققة إصابات مباشرة أيضاً.

ونفّذت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، الأربعاء بتاريخ 6 كانون الأول/ديسمبر الجاري، 11 عملية عسكرية ضد مواقع وانتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي في القطاعَين الشرقي والغربي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

في القطاع الشرقي، استهدفت المقاومة موقع "الرادار" بالأسلحة المناسبة، وموقع "رويسة القرن" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ موجّه، وأيضاً  ثكنة "هونين" (راميم) بالأسلحة المناسبة، محققةً إصابات مباشرة في المواقع كافة. 

أمّا في القطاع الغربي، فاستهدفت موقع "الضهيرة" بالأسلحة المناسبة، وموقع "حدب البستان" بالصواريخ الموجّهة، محققةً إصابات مباشرة في الموقعين. 

إضافةً إلى ذلك، استهدفت المقاومة موقع "المالكية"، وموقع "الراهب"، وأيضاً موقع الناقورة البحري بالأسلحة المناسبة، محققةً إصابات مباشرة في المواقع كافة.

كذلك، استهدفت المقاومة تجمّعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع "جل العلام"، وتجمع آخر في كرم التفاح قرب ثكنة "ميتات" بالأسلحة المناسبة بالأسلحة المناسبة، محققةً إصابات مباشرة.

 كما استهدفت تجمّعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع "تل شعر" مقابل بلدة عيتا الشعب بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

وتأتي عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان في سياق مواصلتها استهداف مواقع الاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الفلسطينية، دعماً للشعب الفلسطيني ومقاومته في غزة، وردّاً على اعتداءات الاحتلال على البلدات اللبنانية الجنوبية.
مصدر : وكالات
رقم : 1101036
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