اسلامي: الادوية المشعة الايرانية تنافس مثيلاتها العالمية من الدرجة الاولى

جاء ذلك في كلمة لرئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية أمام مجموعة من الطلاب وأمناء اللجان العلمية في جامعة طهران والأمناء العامين للاتحادات العلمية خلال زيارتهم الى مقر منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بمناسبة يوم الطالب .



وفي هذا اللقاء قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أثناء تهنئته بيوم الطالب في 7 كانون الأول (ديسمبر) : إن الأميركيين يسعون لأن يكونوا الأوائل في العلوم والتقنيات في العالم وأن تكون قيادة العالم بيدهم . ولهذا السبب ومن اجل ان لا تتمكن أي دولة من تحقيق التقدم والرقي ، فإنها (امريكا) تنفذ سياساتها الظالمة ومن بينها "الشرق الأوسط الجديد" التي طالما أشار اليها سماحة قائد الثورة الاسلامية في تصريحاته .



وتابع نائب الرئيس: إنهم لا يرضون بدولة تخرج من دائرة هيمنتهم دون خوف وتسير على طريق الاستقلال والتقدم، أو شعب يقف على قدميه ويتحرك بنشاط .



وأوضح: ولهذا السبب، منذ بداية انتصار الثورة الإسلامية ومنذ تأسيس الجمهورية الإسلامية، انتهجوا سياسة زرع الخوف والشك بين الناس بطرق مختلفة بالاضافة الى اغتيال شخصياتنا .



وأشار رئيس المنظمة إلى أن خطتهم في مجال الصناعة النووية الإيرانية تأتي أيضًا في هذا الإطار، وقال: إنهم يريدون أن تكون إيران خارج مجموعة الدول ذات التكنولوجيا الحديثة.